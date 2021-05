Syöpään sairastuminen on keskiössä suositun hyvinvointivaikuttajan Sanna Wikströmin esikoisromaanissa – teos avaa uuden, elämäntaidollisten romaanien genren

Jaa

Nelikymppisten Pepin, Annikan ja Tommin elämä pyörähtää ympäri, kun menestynyt juristi, työnarkomaani ja ikisinkku Annika saa samalla lääkärikäynnillä tietää sairastavansa rintasyöpää ja odottavansa lasta. Annika haluaa kuolla ”oikein” ja ryhtyy valmistautumaan kuolemaansa pedanttiin tyyliinsä, kirjoittamaan elämänohjekirjeitä syntymättömälle lapselleen ja värväämään lapsuuden hylkäämiskokemuksesta toipuvasta, sosiaalisesti kömpelöstä Pepistä äitiä.

Kun Annika alkaa etsiä lapselle sopivaa isää Pepin rinnalle treffipalvelusta, mikään ei tunnu menevän suunnitelmien mukaan.

Elämä ensin on taidokas yhdistelmä sairastumisen ja kuoleman kaltaisten vakavien aiheiden käsittelemistä sekä kevyttä ja kuplivaa, suupielet hymyyn nostavaa ihmissuhdekuvailua.

Annikan syntymättömälle lapselleen kirjoittamien kirjeiden kautta teos inspiroi lukijaa pohtimaan elämän ainutlaatuisuutta ja omia arvoja. Se avaa täysin uuden elämäntaidollisten romaanien genren, jossa koskettavan tarinan välityksellä lukijalle avautuu uusia näkökulmia sairastumiseen, ystävyyteen ja elämään.

Sanna Wikström on suomen kielen maisteri ja suositun Hidasta elämää -median perustaja, joka on kirjoittanut 10 tietokirjaa. Kirjoja on myyty yli 70 000 kappaletta. Elämä ensin on hänen esikoisromaaninsa. Wikström itse on menettänyt parhaan ystävänsä syövälle, tukenut lapsensa isää syöpäprosessissa ja jännittänyt ystävänsä syöpähoitojen tehoamista kirjan kirjoittamisen aikaan.

Teos kuuluu Hidasta Elämää -sarjaan.

Formaatit: Painettu kirja, e-kirja ja äänikirja (lukijana Mervi Takatalo)

Sanna Wikströmin haastattelupyynnöt ja kirjan pdf-vedokset: adele.couavoux@otava.fi