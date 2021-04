Syreenimehua ja grillattuja kanelipersikoita – Kiitos hyvää Kesää tuo odotettua jatkoa Vaneljan eli Virpi Mikkosen supersuositulle Kiitos hyvää -ruokakirjasarjalle

Elämä on nauttimista varten, eikä koskaan ole parempaa hetkeä nauttia kuin kesällä. Virpi Mikkosen Kiitos hyvää Kesää tuo silmiä hiveleviä, elämänenergiaa pursuavia annoksia päivän eri ruokahetkiin.

Maistuisiko syreenimehu ja kukkea perunasalaatti? Tai kesäinen banaanileipä? Virpi Mikkosen Kiitos hyvää Kesää -kirjan reseptit pursuavat luonnon upeita raaka-aineita. Helpot ja hyvää tekevät ohjeet antavat aurinkoista hehkua sekä keholle että mielelle.

Tarjolla on reseptejä aamuun, päivään ja herkkuhetkiin. Kaikki ruoat ovat gluteenittomia, luontaisesti makeutettuja ja vegaanisia. Värikkäissä annoksissa käytetään kekseliäästi myös kotimaisia villivihanneksia.

“Toivottavasti kirjan luettuasi innostut napsimaan pelloilta ja pientareilta huipputerveellisiä ja söpöjä herkkuja kesäpöytääsi”, Mikkonen kommentoi.

Ruokaohjeiden lisäksi mukana on vinkkejä kesäkauden hyvinvointiin ja luonnolliseen kauneudenhoitoon. Esimerkiksi hemmotteleva jalkakylpy ja kukkaiskasvovesi syntyvät helposti pellon pientareelta tai mökkipihalta löytyvistä aineksista.

Kesäterveisensä ja lempiohjeensa jakavat myös tutut ruokavaikuttajat. Mukana on esimerkiksi Richard McCormickin mansikkarisotto, Liemessä-bloggaaja Jenni Häyrisen ras-el-hanout-maissintähkät ja Hanna Gullichsenin superhelpot raparperiremmit. Kirjan upeat, Suomen kesästä ammentavat kuvitukset on tehnyt Silja-Maria Wihersaari.

Virpi Mikkonen on Helsingissä asuva toimittaja ja hyvän olon lähettiläs sekä Suomen kansainvälisin hyvinvointi- ja ruokavaikuttaja ja ruokakirjailija. Hänellä on 12 vuoden kokemus hyvinvointialasta ja taustallaan toimittajan ja health coachin tutkinnot. Mikkosen luoman Vanelja-brändin Instagram-tilillä on 160 000 seuraajaa ja se on nostettu Instagramin Suggested Users -listalle. Vanelja.com on palkittu arvostetun amerikkalaisen Saveur-lehden järjestämässä Food Blog Awardsissa.

Mikkosen Kiitos hyvää – Herkkuja ilman sokeria ja gluteenia oli ensimmäinen suomalainen ruokakirja, jonka kustannusoikeudet on myyty Yhdysvaltoihin. Mikkosen kirjoja on julkaistu kuudessa eri maassa. Kiitos hyvää Kesää on Mikkosen viides painettu ruokakirja.

