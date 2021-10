Syyskuu ei osoittanut asuntokaupassa hiljentymisen merkkejä – saldo 1213 kauppaa

Kiinteistömaailma on ostanut Baltian maissa toimivan Ober-Hausin Realia Group -konsernilta 30.6.2021 09:30:00 EEST | Tiedote

Realia Group -konserni on myynyt kiinteistönvälityspalveluja kaikissa Baltian maissa tarjoavan Ober-Haus A/S -yhtiön Kiinteistömaailma Oy:lle ja yhtiön toimivalle johdolle. Ober-Haus on ollut Realia Group -konsernin omistuksessa vuodesta 2007, ja sen toimitusjohtajana on koko omistuksen ajan toiminut Tarmo Kase. Kase ja muu Ober-Hausin johto jatkaa tehtävissään omistajavaihdoksen jälkeenkin.