Taavi Heikkilän matkassa osuustoiminnan ytimeen

SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilän kirja Yhdessä kohti parempaa on pitkän linjan osuuskauppamiehen tarina siitä, kuinka hänen pääjohtajakaudellaan S-ryhmä on palannut osuustoiminnallisille juurilleen. Kirjan nimen mukaisesti yhdessä tekeminen on osuustoiminnallisen S-ryhmän johtoajatus.

Taavi Heikkilän osuuskauppauran alkutahteja lyötiin 1980-luvulla huonossa kunnossa olevassa Artjärven sekatavarakaupassa. Saatuaan kaupan säälliseen kuntoon nuorimies oivalsi, ”ettei markkinatalouden lainalaisuuksia voi vain ohittaa, tulosta ja kannattavuutta on oltava, oli yritysmuoto sitten mikä tahansa”. – Tuloksellisuudesta huolehtiminen on mielestäni parasta sisäänrakennettua vastuullisuutta myös asiakkaillemme, Taavi Heikkilä toteaa yhä. Riittävän tuloksen voimin osuuskauppa voi tarjota asiakasomistajilleen laadukkaita palveluja ja palkitsevia etuja. Tämän opin siivittämänä S-ryhmä on kasvanut ja parantanut kustannustehokkuuttaan tehden vuonna 2019 historiansa parhaan tuloksen. Halpuutuksesta vuosikymmenen operaatio S-ryhmä on toteuttanut viime vuosina tehtäväänsä kohtuuhintaisten tuotteiden ja palvelujen tuottajana yhä määrätietoisemmin. Niinpä vuoden 2015 tammikuussa käynnistettiin hintojen alennuskierrokset, jotka nimettiin halpuutukseksi. Operaatio saavutti julkisuudessa ennennäkemättömät mittasuhteet vuosien ajaksi ja sai myös asiakkaat liikkeelle valtavalla vyöryllä. Halpuutus herätti myös muunlaisia intohimoja. Koko termi ärsytti joitain, mutta erityisesti maataloustuottajien MTK kohdisti voimakasta kritiikkiä operaatioon. – Tarkoitus ei ollut millään muotoa vähätellä suomalaisen maataloustuotannon vaikeuksia, vaan päinvastoin myydä yhä enemmän suomalaista ruokaa, kuten teimmekin. Kysynnän nousuhan auttaa myös suomalaista tuottajaa. Halpuutus oli kuluttajaosuuskunnan perustehtävän toteutusta, ja sen taustalla oli laajamittainen tehostamisohjelma, josta myös määrätietoisesti viestimme. Haluamme jatkossakin tarjota markkinoiden halvinta ruokakoria ja samalla olla valikoimissa laajin ja laadukkain, Heikkilä sanoo. Kohti vuotta 2030 Taavi Heikkilän kirja on varsinainen kaupan alan pikkujättiläinen osuustoiminnasta, esimiestyöstä ja vastuullisuudesta. Samalla se on myös ajankohtaista pohdiskelua tämän hetken ja tulevaisuuden toimintaympäristöstä sekä Suomen ja S-ryhmän haasteista sekä mahdollisuuksista. Kirjan ydinajatus kiteytyy yhteisöllisyyteen ja yhteistyöhön sekä sitä kautta S-ryhmän missioon Teemme yhdessä paremman paikan elää. – Meillä on isona toimijana mahdollisuudet vaikuttaa siihen, että viemme Suomea yhdessä eteenpäin. Yli 40 000 työntekijässä, 3,8 miljoonassa vihreän kortin omistajassa ja tuhansien yhteistyökumppaneiden verkostossa on voimaa tehdä tulevaisuudessa lähes mitä vaan yhteisen maamme ja asiakasomistajiemme eteen, Taavi Heikkilä summaa. Kirjan voit lukea kokonaisuudessaan S-ryhmä.fi:stä.

