Taco Bellin biisikilpailun jatko-osan voittajakappale julkaistaan

Taco Bell järjesti viime vuoden tapaan kesällä Bring the Heat -biisikilpailun, jossa etsittiin uutta nousevaa rap/R´n´B -tähteä. Kilpailun voittajalle oli luvassa studiosessio huipputuottaja Wretchin kanssa sekä voittajakappaleen julkaisu levy-yhtiön kautta. Voittajakappaletta oli valitsemassa tuomaristo, jonka jäseninä toimi Bassoradion taajuuksilta tuttu Dj Mista S, Dj Supertyyli sekä viime vuoden voittaja IRZ.

Kilpailuun osallistui jälleen useita lahjakkaita nousevia tähtiä ja voittajaksi valittiin tamperelainen 22-vuotias media-alan opiskelija Nelli Hokkanen, artistinimeltään AMALÉN. AMALÉN on R´n´B -genreä edustava laulaja-laulunkirjoittaja ja voittokappale on nimeltään ”Gameboy”. Tänään julkaistavan kappaleen voi kuunnella Spotify-palvelussa.

”Oli mahtavaa kuulla, että Taco Bell päätti järjestää Bring the Heat -kilpailun uudestaan! Fiilikset voiton jälkeen on ollut aika surrealistiset. Tämä on ensimmäinen kerta, kun julkaisen ihan omaa musiikkia, joten olo on samaan aikaan jännittynyt, innokas ja myös aika haavoittuvainen”, AMALÉN kertoo kisaan osallistumisen fiiliksistä.

Taco Bell haluaa konkreettisilla teoillaan auttaa nuoria toteuttamaan unelmiaan. Brändi on ollut monissa tapahtumissa mukana ja tarjonnut nuorille lahjakkuuksille mahdollisuuksia päästä etenemään unelmiensa kanssa. Etenkin urbaani kulttuuri ja musiikkimaailma ovat Taco Bellille tärkeitä teemoja.