Taco Bellin Bring the Heat -biisikisa tulee taas

Taco Bell järjestää jo toista kertaa Bring the Heat -biisikilpailun, jossa etsitään uutta nousevaa rap/R´n´B -tähteä. Kilpailun voittajalle on luvassa studiosessio huipputuottajan kanssa, sekä voittajakappaleen julkaisu levy-yhtiön kautta. Kilpailuun osallistutaan lähettämällä oma demo sähköpostitse osoitteeseen demotacobell@gmail.com. Voittajakappaletta on valitsemassa tuomaristo, jonka jäseninä toimii Bassoradion taajuuksilta tuttu Dj Mista S, Dj Supertyyli sekä viime kesän kilpailun voittaja IRZ.

Viime kesänä useiden lahjakkaiden hakijoiden joukosta voittajaksi valikoitui nuori tamperelainen alt R´n´B/soul -laulaja IRZ, oikealta nimeltään Iiris Ryhänen. Voittajakappale ”Lazy” on julkaistu viime syksynä.

”Bring the heatin voitto avas mulle huikeita ovia. Sain levytyssopparin, pääsin YleX Nosteeseen, musta kirjotettiin musamediassa artikkeleita ja mikä tärkeintä, pääsin toteuttaan mun unelmia”, kertoo edellisvuoden Bring the Heat -kisan voittaja IRZ.

Taco Bell haluaa konkreettisilla teoillaan auttaa nuoria toteuttamaan unelmiaan. Brändi on ollut monissa tapahtumissa mukana ja tarjonnut nuorille lahjakkuuksille mahdollisuuksia päästä etenemään unelmiensa kanssa. Etenkin urbaani kulttuuri ja musiikkimaailma ovat Taco Bellille tärkeitä teemoja.

”On hienoa, että pystymme tänäkin kesänä tukemaan nousevia lahjakkuuksia unelmissaan”, iloitsee Taco Bell Suomen markkinointipäällikkö Alina Nikkarikoski.