Tähtitieteilijä, HR-spesialisti, keittiömestari… Huikea joukko Mimmit koodaa -ohjelman valioita ratkoo hackathonissa Helsingin työttömyyttä

Muistutuskutsu medialle 23.4.: Presidentti Tarja Halonen viitoittaa teknologian, tyttöjen ja naisten suhdetta #mimmitkoodaa-päätapahtumassa 22.4.2021 08:00:00 EEST | Kutsu

Suomen ohjelmistoalan merkittävin muutosvoima #mimmitkoodaa-ohjelma saa kevään päätapahtumalleen ainutkertaisen vauhdittajan. Presidentti Tarja Halonen pitää ”This Is Not a Webinar” -virtuaalitilaisuuden pääpuheen sekä jakaa ensimmäisen #mimmitkoodaa-palkinnon. ”Meitä on jo 7000 naista, mikä on uskomaton loikka nollasta vain kolmessa vuodessa. Presidentti Halosen tuki on meille suuri kunnia ja koemme sen tunnustuksena saavuttamastamme edistyksestä”, kiittää #mimmitkoodaa-ohjelman vetäjä Milja Köpsi.