Taide elävöittää Santalahden uuden asuinalueen työmaa-aidat

Taiteilijat Päivi Arenius ja Tuuli Huovila maalasivat katutaidetta Santalahden Tikkutehtaan ja Pisparannan korttelien työmaa-aitoihin. Ajatus sai alkunsa alueen vahvasta katutaideidentiteetistä.

Päivi Arenius maalasi noin 60 metriä pitkän teoksen Pisparantaan. Tuuli Huovilan teos Tikkutehtaan työmaa-aidassa on puolestaan noin 50 metrinen. Taiteilijoille annettiin vapaat kädet toteuttaa näkemyksensä kortteleiden identiteetistä. Aitoihin syntyikin Näsijärven ranta-alueesta inspiraationsa saanutta vesihenkistä kuvitusta.

”Santalahti on uusi rantakaupunginosa vahvalla teollisella taustalla. Katutaide on vuosien ajan ollut merkittävä osa alueen identiteettiä. Tätä perintöä halusimme vaalia jo työmaavaiheessa. Myös valmiisiin julkisivuihin on suunniteltu muraaliteoksia. Kolmannen korttelin, Pahvitehtaan, työmaa-aidat maalataan syksyllä. Projektiin on taiteilijahaku käynnissä”, kertoo Pohjola Rakennus Oy Hämeen toimitusjohtaja Miikka Routama.

Pohjola Rakennus Oy Häme toteuttaa yhteistyössä YH-kotien kanssa historian suurimman aluerakennushankkeensa Santalahteen. Alueen ensimmäisen kohteen Asunto Oy Pisparannan Ariellen perustustyöt ovat hyvässä vauhdissa ja asunnot myynnissä. Luonnonläheisen arjen puitteet tulevat kädenulottuville myös Asunto Oy Loimussa, joka on nyt ennakkomarkkinoinnissa.

Lisätietoja:

Miikka Routama, Pohjola Rakennus Oy Häme, toimitusjohtaja, p. 044 751 0291, miikka.routama@pohjolarakennus.fi



Juha Metsälä, Pohjola Rakennus Group PRG Oy, konsernijohtaja, p. 041 4590 600, juha.metsala@pohjolarakennus.fi





Pohjola Rakennus Oy Häme on osa Pohjola Rakennus-konsernia, joka on projektinjohtomallilla toimiva rakennusliike sekä aluesuunnittelun ja kiinteistökehittämisen asiantunteva kumppani. Pohjola Rakennus on rakentanut yli 10 000 kotia, ja se kuuluu suurimpiin asuntorakentajiin Tampereen, Turun ja Jyväskylän alueella. Tällä hetkellä Pohjola Rakennuksella on noin 2 500 asuntoa rakenteilla. Lisäksi Pohjola Rakennus toteuttaa liike-, tuotanto- ja toimitiloja, infra- ja peruskorjauskohteita. Konserni työllistää yhteensä noin 3000 henkilöä, joista omaa henkilökuntaa on noin 250. Konsernin tavoitteena on olla johtava asuntorakentaja toiminta-alueillaan. www.pohjolarakennus.fi