Taideyliopiston Sibelius-Akatemia arvioitu maailman yhdeksänneksi parhaaksi esittävien taiteiden yliopistovertailussa

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia on arvioitu maailman yhdeksänneksi parhaaksi esittävien taiteiden QS Ranking -yliopistovertailussa. QS World University Rankings by Subject on listannut esittävien taiteiden koulutusta tarjoavat yliopistot paremmuusjärjestykseen nyt kuudetta kertaa.

”Sibelius-Akatemia on ollut listan kärjessä ensimmäisestä vuodesta lähtien. Sijoituksemme on huomattava kansainvälinen tunnustus korkeasta akateemisesta tasostamme musiikin korkeakoulutuksen kärjessä. Kun sarjassa on 1 628 esittävien taiteiden oppilaitosta eri puolilta maailmaa, yhdeksäs sija on todellinen huippusuoritus”, Sibelius-Akatemian dekaani Emilie Gardberg sanoo.

QS-arviointi muodostuu kahdesta osa-alueesta: akateemisten asiantuntijoiden ja työnantajien arvioista. Työnantajamaine mittaa työnantajakentän mielipidettä siitä, mistä oppilaitoksista heidän näkemyksensä mukaan valmistuvat alansa halutuimmat opiskelijat.

”Tulos vahvistaa suomalaisen taidekoulutuksen vetovoimaa ja kilpailukykyä maailmalla. Sillä on merkitystä, kun rekrytoimme parhaita mahdollisia kansainvälisiä opiskelijoita ja akateemista henkilöstöä Suomeen sekä rakentaessamme strategisia kumppanuuksia globaalisti koko taidealan kehittämiseksi”, Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén sanoo.

Monet esittävän taiteen oppilaitokset ovat säilyneet rankingin kärjessä vuodesta toiseen. Maailman parhaaksi arvioitiin jälleen newyorkilainen The Juilliard School. Toiseksi sijoittui lontoolainen Royal College of Music ja kolmanneksi Royal Conservatoire of Scotland. Kymmenen joukkoon sijoittuivat myös muun muassa ranskalainen Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, itävaltalainen Universität für Musik und darstellende Kunst Wien sekä Norjan valtiollinen musiikkikorkeakoulu.

QS Quacquarelli Symondsin vuosittainen yliopisto-ranking kuuluu maailman arvostetuimpiin. Alakohtaiset arvioinnit perustuvat yliopisto-opettajien ja -tutkijoiden sekä korkeakoulutus- ja työnantajasektoreille tehtävään kyselytutkimukseen. Tutkimuksessa oppilaitokset eivät voi arvioida itseään. Tänä vuonna QS Rankingissa alakohtaisia arviointeja tehtiin kansainvälisesti 51 eri aihealueella.

