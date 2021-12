Taideyliopiston Sibelius-Akatemia mukana Sir Elton Johnin rahoittamassa uudessa globaalissa opiskelijavaihto-ohjelmassa

Laulaja, säveltäjä ja pianisti Sir Elton John käynnistää uuden globaalin opiskelijavaihto-ohjelman entisessä opinahjossaan, maineikkaassa lontoolaisessa Royal Academy of Musicissa. Akatemia on kutsunut ohjelmaan 12 eturivin musiikkikorkeakoulua ympäri maailman – yksi niistä on Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. Kymmenvuotinen ohjelma käynnistyy syyskuussa 2022.

Royal Academy of Music: Elton John paljastamassa Elton John / Ray Cooperin urkuja Royal Academy of Musicissa

Sir Elton John Global Exchange Programme -niminen vaihto-ohjelma edistää globaalia liikkuvuutta ja kansainvälistä yhteistyötä ansioituneiden ja lahjakkaiden nuorten muusikoiden välillä. Ohjelma rakentuu kahdenväliselle opiskelijavaihdolle Royal Academy of Musicin (RAM) ja sen 12 kumppanin välillä. Vaihtojen pituus vaihtelee viikon intensiivisestä projektityöstä vuoden kestäviin ohjelmiin. ”Opiskelijamme valmistuvat vaativille kansainvälisille työmarkkinoille. Siksi käytännönläheiset kokemukset erilaisissa kulttuureissa työskentelystä ovat korvaamattomia. Sir Eltonin rahoittama ohjelma on tärkeä avaus yhteistyön jatkuvuuteen brittiläisen korkeakoulukentän kanssa brexitin jälkeisessä ajassa,” Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaani Emilie Gardberg sanoo. Opiskelijavaihtoa musiikin korkeakoulutuksen globaalissa kärjessä Ensi vuonna 200 vuotta täyttävä Royal Academy of Music on arvioitu maailman toiseksi parhaaksi esittävien taiteiden QS Ranking -yliopistovertailussa. Sibelius-Akatemia sijoittui tänä vuonna samassa vertailussa yhdeksänneksi yli 1 600:n oppilaitoksen joukossa. ”Olemme todella iloisia siitä, että suomalaisen musiikkikoulutuksen, Sibelius-Akatemian ja sen opiskelijoiden maine maailmalla on hyvä, mikä tekee meistä halutun opiskelupaikan ja yhteistyökumppanin. Olemme myös johdonmukaisesti panostaneet koulutuksemme laatuun ja kansainvälisten kumppanuuksien kehittämiseen,” Gardberg toteaa. Kilpailu musiikin korkeakoulutuksessa on kiristynyt globaalisti viime vuosina, ja maailman huipulla kehittyminen edellyttää monipuolisesti kansainvälistä opiskeluympäristöä. ”Vaihto-ohjelmassa virta käy molempiin suuntiin: omat opiskelijamme pääsevät kasvattamaan osaamistaan maailman parhaiden joukossa, ja me saamme uusia lahjakkaita opiskelijoita rikastuttamaan suomalaista musiikin korkeakoulutusta ja kulttuuria,” Gardberg kuvaa. Sir Elton on musiikin korkeakoulutuksen pitkäaikainen tukija Sir Elton on Royal Academy of Musicin pitkäaikainen ja antelias alumnilahjoittaja rahastonsa kautta. "Intohimoni on auttaa kasvattamaan seuraavan sukupolven globaaleja taiteilijoita. Musiikki voi ja sen pitäisi ylittää rajoja, ja olen iloinen voidessani tukea ohjelmaa, joka tarjoaa korkeatasoisia, konkreettisia mahdollisuuksia lahjakkaille nuorille muusikoille, jotka tulevat yhteen eri maista,” Sir Elton sanoo RAM:n tiedotteessa. ”Sir Elton on auttanut kansainvälistä opiskelijayhteisöämme vuosien varrella ja on syvästi sitoutunut varmistamaan, että nuoret muusikot voivat tehdä yhteistyötä, innovoida ja kehittyä taiteilijoina laaja-alaisessa ympäristössä. Olemme erittäin kiitollisia siitä, että hän lainasi nimensä tälle projektille ja tarjosi tukea,” RAM:n rehtori Jonathan Freeman-Attwood sanoo tiedotteessa.

