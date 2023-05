Taideyliopiston viides Tutkimuspaviljonki tarjoaa tutkivaa taidetta kesäkuussa Helsingissä

Tutkimuspaviljongin teemaotsikko on tällä kertaa “Osin yhdessä”, englanniksi ”Puzzled Together”. Sen ytimessä on ajatus taiteen osallisuudesta ajankohtaisiin ongelmiin kuten ekologiseen kestävyyskriisiin.

Ekologia näkyy Tutkimuspaviljongissa vahvasti. Tapahtuman molemmat ryhmänäyttelyt käsittelevät joko osin tai kokonaan ympäristöteemoja. Tapahtuma on monimuotoinen, tutkimusta ja taiteenaloja yhdistelevä, sekä niiden rajoja ylittävä. Tutkimustapahtuman taiteilija-tutkijat tulevat monista maista ja taustoista, ja edustavat niin vapaata taidekenttää kuin akateemista tutkimusta.

"Taiteilla ja taiteiden alueella tapahtuvalla tutkimustoiminnalla on poikkeuksellista potentiaalia kestävyyskriisin ratkaisujen luomisessa, sillä taiteellinen ajattelu on lähtökohtaisesti paitsi monimuotoista myös merkityksiä ja yhteyksiä luovaa toimintaa", sanoo professori Otso Lähdeoja Tutkimuspaviljongin johtoryhmästä.

Tutkimuspaviljonki muutti Venetsiasta Helsinkiin

Tutkimuspaviljonki perustettiin vuonna 2015 Venetsian Biennaalin yhteyteen. Itsenäisen tapahtuman tarkoitus on ollut alusta asti tuoda taiteellista tutkimusta esille merkittävän taidetapahtuman ohessa. Vuonna 2021 tapahtuma siirtyi Helsinkiin Helsinki Biennaalin seuraksi.

Nyt Tutkimuspaviljonki järjestetään toista kertaa Helsingissä. Tällä kertaa se levittäytyy Suomenlinnaan, Musiikkitaloon ja Kuvataideakatemiaan.

Näyttely HIAPin Galleria Augustassa, Suomenlinnassa (5.–21.6.) sisältää Tutkimuspaviljongin kevään residenssiohjelmaan osallistuneiden kansainvälisten taiteilijoiden teoksia. Näyttelyn kuraattorina toimii Taru Elfving.

Näyttely tarjoaa Elfvingin mukaan näkymän pitkäaikaisiin tutkimusprojekteihin, jotka vaalivat määrittelemättömyyttä ja pyrkivät irti luontoa riistävistä käytännöistä suhteessa tutkimusaloihinsa ja niiden ympäristöön.

Musiikkitalon esitysten viikolla unelmoidaan yhdessä

Musiikkitalossa voi puolestaan kokea niin nykytanssia kuin nykymusiikkia, kun esitysten viikko valtaa Black Boxin 12.–16.6.

Viikon aloittaa Mammu Rankanen ”Spaces-in-between”-työryhmänsä kanssa ”Harjoituksia tilan tunnusta” -nykytanssiesityksellä. Esityksen ytimessä on japanilainen tila-aika-käsite, joka voi tarkoittaa esimerkiksi seinien väliin jäävää tyhjää tilaa, hiljaista taukoa tai liikkumattomuutta kahden liikkeen välissä.

Yhdysvaltalainen jazzrumpali, säveltäjä, yhtyejohtaja ja etnomusikologi Dana Hall Chicagon DePaul-yliopistosta pitää luentoesityksen keskiviikkona 14.6. Dana Hall lukeutuu amerikkalaisen jazzin huippuihin poikkeuksellisen laajalla kiertue-, yhtye- ja levytystoiminnallaan, jonka lisäksi hän on tehnyt laajan etnomusikologisen työn afroamerikkalaisen musiikin historian parissa. Antirasismi ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat Hallin muusikkouden ja akateemisen työn keskiössä.

Torstaina voi puolestaan ottaa osaa Sonya Lindforsin ja Maryan Abdulkarimin pehmeään kokoontumiseen ”We Should All Be Dreaming”. Yhteisöllisen ajatuspajan, koreografioidun tapaamisen, esityksen ja luennon yhdistelmä kutsuu yleisöä viettämään aikaa, kuuntelemaan toinen toisiaan ja unelmoimaan yhdessä.

Viikon päättää perjantaina kenialainen säveltäjä ja Tutkimuspaviljongin residenssitaiteilija Nyokabi Kariũki nykymusiikkiesityksellään yhdessä Defunensemblen kanssa. Genrejä ja musiikkiperinteitä yhdistelevän Kariũkin ensimmäinen EP-albuminsa ”peaceplaces: kenyanmemories” nousi Guardianin vuoden 2022 parhaiden albumien listalle.

Näyttely ympäristödatasta, aistimisesta ja saastumisesta

Tutkimuspaviljongin toinen ryhmänäyttely ”As You May Sense – Environment, Data, Contamination” avautuu Taideyliopiston Kuvataideakatemian Kuva/Tila-galleriassa 12.6.

Taiteilijat ovat Taideyliopiston opiskelijoita, jotka ovat osallistuneet Environment, Data, and Contamination -kurssille. Kurssista muotoutui taiteellinen tutkimusstudio, joka käsittelee ympäristödatan, aistimisen ja saastumisen teemoja. Näyttelyssä opiskelijat ovat vastanneet kurssin keskeisiin kysymyksiin. Samir Bhowmikin ja Jussi Parikan johtama kurssi on osa Helsinki Biennalen yhteistyötä.

Vuoden 2023 Tutkimuspaviljonki toteutuu Niilo Helanderin säätiön tuen turvin ja yhteistyössä Helsinki International Artist Programmen (HIAP) ja Koneen säätiön Saaren Kartanon kanssa. Kaikkiin Tutkimuspaviljongin tapahtumiin on vapaa pääsy. Enemmistö Tutkimuspaviljongin puheohjelmasta on englanninkielistä tapahtuman kansainvälisen luonteen vuoksi.