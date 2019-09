Taiga valittiin Euroopan parhaaksi ratalaitteeksi - kahdesti!

Linnanmäen kesäkuussa avattu Taiga-ratalaite on saanut kaksi arvostettua tunnustusta Euroopan tärkeimmän huvipuistoalan messutapahtuman, IAAPA Expo Europen yhteydessä. Taiga on voittanut kaksi huomionarvoista palkintoa: European Star Award -palkinnon kategoriassa paras uusi ratalaite ja Park World Excellence Award -palkinnon kategoriassa vuoden vuoristorata.

Kesäkuussa avattu Taiga-ratalaite on ollut valtavan suosittu Linnanmäellä tänä kesänä. Yli kilometrin mittaisen ratalaitteen kyydissä on huviteltu neljän kuukauden aikana jo yli 350 000 kertaa. Linnanmäen asiakkaat ovat vastaanottaneet Taigan lämmöllä. Radan uniikki muoto, kyydin aikana mahanpohjaa ajoittaisesti kutkuttava painottomuuden tunne sekä Taigan pehmeä kyyti ovat saaneet erityisen paljon positiivista palautetta.

Kirmes & Park Internationalin myöntämä European Star Award on huvipuistoalan arvostetuin palkinto, joka jaetaan vuosittain huomattavimmille huvipuistoalan saavutuksille ja uutuuksille Euroopassa. Palkintoa on jaettu vuodesta 2012 asti ja vuosittain palkinnon saajat valitsee puolueeton, eurooppalainen raati. Taiga valittiin Euroopan parhaaksi laitteeksi uusien ratalaitteiden kategoriassa. Kahdeksatta kertaa myönnettävä palkinto jaettiin tänä vuonna Pariisissa 16.9.2019.

Tämän lisäksi Taiga-ratalaite palkittiin Park World Excellence Award -palkinnolla vuoden ratalaitteena 18.9.2019. Palkintoa on jaettu vuodesta 2018 ja sen jakaa Datateam Business Media yhdessä Park World -lehden kanssa.

- Olemme todella otettuja näistä arvostetuista tunnustuksista! Taiga on ollut valtavan suuri projekti, jonka suunnittelussa olemme itse olleet vahvasti mukana laitetoimittaja Intaminin kanssa. On upeaa, että Taiga saa tunnustusta myös kansainvälisesti. Palkinnot antavatkin meille varmistuksen siitä, mikä meille on kaikista tärkeintä – että asiakkaamme nauttivat Taigan kyydistä ja haluavat nousta sen siiville, sillä teemme elämyksiämme huvittelijoitamme varten, Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin kertoo iloissaan.