Taina Latvala kirjoittaa uuden näytelmän Vaasan kaupunginteatterille

Rakastettu musikaali Myrskyluodon Maija ensi-iltaan Vaasan kaupunginteatterissa 31.8.2018 16:42 | Tiedote

Myrskyluodon Maija hurmaa tänä syksynä Vaasan kaupunginteatterin suurella näyttämöllä. Anni Blomqvistin (1909-1990) romaaneihin pohjautuva musikaali kertoo Maijasta ja hänen perheensä elämästä 1800-luvun puolivälissä Ahvenanmaan saaristossa Myrskyluodolla. Musikaalin on kirjoittanut Jussi Helminen ja säveltänyt Matti Puurtinen. Musikaali on Jakob Höglundin (vier.)sovitus jaohjaus. Koreografia on myös Höglundin. Ensi-ilta on lauantaina 8. syyskuuta. Esitys kertoo Maijasta, joka avioituu nuoren kalastajan Jannen kanssa. Nuoripari muuttaa asumaan kaukaiselle Myrskyluodolle. Maija kohtaa elämässään suuria haasteita, ja hän yrittää ymmärtää elämää omalla tavallaan. Hänen vahvuutensa ihmisenä tekee kovasta saaristolaiselämästä kertovan tarinan kiinnostavaksi myös nykypäivän katsojalle. Se on herkkä tarina vahvasta naisesta. Myrskyluodon Maijassa työskentelee jo vakiintunut suunnittelijaryhmä. Jakob Höglundin kanssa suunnittelijaryhmässä toimivat lavastaja Sven Haraldsson (vier.) Tukholmasta