Taina Saarinen Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtajaksi

Johtaja vastaa erillislaitoksena toimivan yksikön kehittämisestä ja johtamisesta ja kehittää tutkimuslaitoksen tutkimusta ja toimintaa. Saarisella on kokemusta tutkimuslaitoksen toiminnasta ja näyttöjä varajohtajan sekä Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen laitosjohtajan tehtävissä toimimisesta. Saarinen aloittaa tehtävässä 1.2.2023 lukien.

- Taina Saarisella on vahva tutkimustausta ja hänen työskentelyotteessaan korostuu yhteistyöhakuisuus ja vuorovaikutteinen toimintatapa, jotka ovat tärkeitä piirteitä tutkimuslaitoksen johtamisessa. Saarisella on hyvät edellytykset johtaa ja kehittää Koulutuksen tutkimuslaitoksen toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa, rehtori Keijo Hämäläinen sanoo.

- Koulutuksen tutkimuslaitos on sekä kansallisesti että yliopistollemme äärimmäisen tärkeä. KTL:n kansallisilla tehtävillä on merkittävää vaikuttavuutta myös kansainvälisesti. Näin ollen en voisi olla koko yliopistomme puolesta tyytyväisempi siitä, että KTL saa erittäin asiantuntevan, avarasti tulevaisuuden haasteisiin katsovan ja henkilöstön hyvinvointia arvostavan johtajan myös tuleviin vuosiin, vararehtori Marja-Leena Laakso toteaa.

FT, dosentti Taina Saarinen on toiminut korkeakoulututkimuksen tutkimusprofessorina vuodesta 2019. Hän on keskittynyt erityisesti kieleen ja siihen liittyviin kansainvälistymisen, tasa-arvon ja osallisuuden kysymyksiin korkeakoulupolitiikassa. Saarinen on tutkinut myös akateemisen työn ja hyvinvoinnin kysymyksiä.

Taina Saarinen on väitellyt tohtoriksi soveltavan kielitieteen alalta Jyväskylän yliopistosta. Hän on työskennellyt eri tutkimustehtävissä Turun ja Jyväskylän yliopistoissa, ja hänellä on työkokemusta myös vapaan sivistystyön piiristä. Saarinen on vertailevan koulutustutkimuksen (Turun yliopisto) ja korkeakoulupolitiikan (Helsingin yliopisto) dosentti.

Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL) on vuonna 1968 perustettu valtakunnallinen koulutustutkimuksen keskus, jossa työskentelee noin 80 henkilöä. KTL on koulutustutkimuksen alalla Pohjoismaiden suurin tutkimuslaitos, ja se toimii Jyväskylän yliopiston monitieteisenä erillislaitoksena.

Lisätietoja:

Taina Saarinen, puh. 0400 247 970, taina.m.saarinen@jyu.fi