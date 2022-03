Taisteluasujen hankintaprosessin avoimuus tukee suomalaisen tekstiiliteollisuuden mahdollisuuksia menestyä

Yhteispohjoismainen taisteluasutilaus on menetetty mahdollisuus kotimaiselle tekstiiliteollisuudelle. Tekstiiliteollisuuden suomalaisen tuotannon säilyttäminen on osa huoltovarmuusinfrastruktuuria, ja sen merkitys on tullut esiin esimerkiksi koronapandemian aikana ja tulee esille tämänhetkisen geopoliittisen kriisin aikana.

”Tuotantoketjua ei polkaista käyntiin tyhjästä, vaan se vaatii tarvittavien materiaalien varastointia ja asujen valmistuksessa tarvittavaa osaamista, henkilöstöä ja tuotantolaitteita. Yhden tekstiilialan tuotannossa toimivan työntekijän työpaikan säilyttäminen edellyttää hankintoja noin 150 000 €:n arvosta”, muistuttaa Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski.” Nyt tämänhetkisen Ukrainan kriisin valossa on jo tullut esille, että esimerkiksi Baltian maissa kulloinkin kyseessä olevan valtion tekstiilitilaukset sivuuttavat suomalaisten tekstiiliyritysten siviilitilaukset. Sen vuoksi on huoltovarmuuden kannalta tärkeää, että myös Suomessa on riittävät tuotannolliset edellytykset tekstiilituotteille”, hän jatkaa.

Niinikoski on erityisen huolissaan yhteispohjoismaisen hankintaprosessin avoimuudesta. Hänen mukaansa kotimainen tekstiiliteollisuus haluaa jatkossakin tehdä yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa ja kehittää tuotteitaan tarpeita vastaaviksi. Tässä onnistutaan paremmin, jos yhteispohjoismaisen taisteluasuhankinnan kriteereitä ja arviointeja avataan kotimaiselle teollisuudelle. Suomen Tekstiili & Muoti on tehnyt asiasta kirjelmän puolustusministeriölle sekä puolustusvaliokunnalle. Lisäksi kirjelmä on toimitettu huoltovarmuuden selonteon parlamentaariselle työryhmälle.

Niinikosken mukaan suomalaisilla tekstiilialan yrityksillä on Puolustusvoimia hyödyttävää osaamista. ”Haluamme olla mukana kehittämässä esimerkiksi älyvaatetusta ja häive- ja suojaominaisuuksiltaan huippuluokan tekstiilejä, jotka suojaavat suomalaisia sotilaita niin eri sääolojen vaikutuksilta kuin esimerkiksi säteilyltäkin, samalla minimoiden sotilaiden havaittavuutta. Suomalaiset tekstiiliteollisuuden kiertotalousinnovaatiot mahdollistavat kestävien, kotimaisten materiaalien käytön, joihin voidaan yhdistää erilaisia uusia teknologisia ominaisuuksia”, Niinikoski painottaa.

Niinikoski kiittää Puolustusvoimia hyvästä yhteistyöstä tähän saakka. ”Kotimaisen tekstiiliteollisuuden tuotekehittely, tuotanto ja huoltovarmuus hyödyttävät koko suomalaista yhteiskuntaa sekä maanpuolustustamme”, Niinikoski päättää.