Taitavan neuvottelijan työkalut – Eero Heimolinnan teos opastaa neuvottelun mestariksi

Eero Heimolinnan tietokirja Taitavan neuvottelijan työkalut on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Neuvottelutaitoja on tarvittu yhtä kauan kuin ihminen on harjoittanut kulttuuria ja muodostanut yhteisöjä. Kyky sopia asioista on kehittynyt, jotta yhteisöt ovat voineet elää jonkinlaisessa yhteisymmärryksessä. Modernissa yhteiskunnassa neuvottelutaitojen tarve on päivittäistä jokaiselle, jonka on sovitettava omat intressinsä toisen henkilön tai toisen yhteisön pyyteiden kanssa.

Neuvottelu poikkeaa tavanomaisesta keskustelusta siinä, että neuvottelulla tulee aina olla tavoite: sopimus. Se edellyttää myöntymistä vähintään yhteen ”vastapuolen” ehdotukseen. Tätä taitoa voi opetella, ja Eero Heimolinna näyttää tässä teoksessa, kuinka kehittää neuvottelutaitojaan ja millaisia strategioita ja taktiikoita erilaisissa neuvottelutilanteissa on tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön. Runsaiden esimerkkien ja tarinoiden konkretisoimat opit kirjoittaja on poiminut paitsi omasta kokemusmaailmastaan myös tunnetuilta suomalaisilta vaikuttajilta Martti Ahtisaaresta Risto Siilasmaahan ja Pekka Haavistoon.

Taitavan neuvottelijan työkalut on laajin suomenkielinen tästä aiheesta kirjoitettu teos.

Eero Heimolinna (s. 1949) on opettanut neuvottelutaitoja vuosikymmenien ajan, muun muassa Helsingin yliopistossa, sekä toiminut neuvottelijana työmarkkinoilla. Koulutukseltaan hän on juristi.

HEIMOLINNA, EERO : Taitavan neuvottelijan työkalut

400 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523810891

Ilmestymisaika: Lokakuu 2022

