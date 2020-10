Taiteilijaryhmä IC-98:n porrastaideteos Mare Tranquillitatis on asennettu Aalto-yliopistoon

Kauppakorkeakoulun kolmesta kierreportaikosta muodostuu teoksessa rauhallisuuden ja hiljaisuuden vyöhyke.

Kauppakorkeakoulun porrastaidekilpailun voittaja julkistettiin toukokuussa 2019. Kutsukilpailulla etsittiin teosehdotuksia rakennuksen kolmeen kierreportaikkoon. Kilpailun voitti taiteilijaryhmä IC-98, Patrik Söderlund ja Visa Suonpää, kilpailuehdotuksellaan Mare Tranquillitatis.

IC-98:n teoksessa kierreportaikoista muodostuu täydellisen hiljaisuuden vyöhykkeitä, jotka toimivat rauhoittumispaikkoina ja läsnä olevan kohtaamisen tiloina. Kierreportaikkojen mosaiikkibetoniaskelmiin on upotettu pääosin mineraalinäytteitä sisältäviä kellokapseleita. Kellokapselit kiinnittävät meidät erottamattomaksi osaksi miljardien vuosien jatkumoa ja kehottavat pohtimaan vastuutamme siitä elävästä ja aineellisesta perustasta, jolle olemme rakentaneet sivilisaatiomme ja sen instituutiot.

Teoksen nimi Mare Tranquillitatis viittaa Kuussa sijaitsevaan Rauhallisuuden mereen, joka muotoutui samaan aikaan, kun elämä Maapallolla sai alkunsa. Kuun Rauhallisuuden mereltä katsoen maapallo on sininen planeetta avaruuden tyhjiön keskellä: ikoninen muistutus siitä ainoasta, mitä meillä kaikilla yhdessä on.

Teos ilmentää Kauppakorkeakoulun rakennuksen julkisen taiteen Human Approach -teemaa, jonka tavoitteena on luoda osallistava ja dialogia korostava kokemus sekä tuoda esiin avoimen ja matalan hierarkian työskentely- ja oppimisympäristöä.

IC-98:n (Patrik Söderlund ja Visa Suonpää) tausta on kulttuurintutkimuksessa ja kuvataiteissa. 20-vuotisen uransa aikana ryhmä on toteuttanut taiteilijakirjoja, paikka- ja tilannesidonnaisia projekteja ja interventioita, animaatioita, elokuvia ja tilausteoksia. IC-98 sai Taiteen valtionpalkinnon vuonna 2009 ja edusti Suomea Venetsian biennaalissa vuonna 2015. IC-98:n viimeaikaiset teokset käsittelevät ympäristötuhoa, ihmisenjälkeistä aikaa ja kaikkien eliölajien yhteiselon mahdollisuutta posthumanistisen ajattelun viitekehyksessä.

Aalto-yliopisto on ensimmäinen suomalainen yliopisto, joka noudattaa taiteen prosenttiperiaatetta rakennushankkeissaan. Se on taidehankintojen rahoitusmalli, jossa noin prosentti rakennushankkeen määrärahasta käytetään taiteeseen. Prosenttiperiaatetta sovellettiin ensimmäisen kerran Aalto-yliopiston päärakennuksessa Dipolissa vuonna 2017. Julkisen taiteen visio on tuoda esille ja esittää kysymyksiä siitä, mitä yliopisto on, mitä teemme osana yhteiskuntaa ja mikä on julkisen käsite. Julkinen taide on paikkakohtaista ja liittyy yliopiston sekä sen tieteenalojen moninaisuuteen. Julkiset taideteokset heijastavat tätä monimuotoisuutta eri taiteen muodoilla, materiaaleilla, tekniikoilla ja perinteillä.



