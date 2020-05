Talentia kunta-alan sovusta: Sosiaali- ja terveysalan yhteinen sote-sopimus ei ole hoitajasopimus – Sotessa on myös sosiaaliala

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian tavoitteet sote-sopimuksen osalta toteutuivat, kun kuntasopimukseen saatiin sosiaalialalle merkittävä itsenäinen osa.

Sosiaalityöllä ja sosiaalihuollon asiantuntijoilla on nyt sopimuksessa oma liitteensä, mikä vahvistaa sosiaalialaa, joka tuppaa usein unohtumaan sote-puheissa.



– Kun sote-uudistusta päästään taas viemään toden teolla eteenpäin, on hyvä, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat saman yhteisen sopimuksen piirissä. Se on olennainen lähtökohta yhteistyön tiivistämiselle. Jos sote-sopimuksesta olisi tullut pelkkä terveydenhuollon ns. hoitajasopimus, ei olisi voitu puhua yhteisestä sote-sopimuksesta. Nyt sopimuksessa on tasavertaisesti huomioitu terveydenhuollon työntekijöiden rinnalla niin yliopistokoulutetut sosiaalityöntekijät kuin myös ammattikorkeakoulutetut sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat, Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki sanoo.



Oikeudenmukaisuus lisääntyy



Sopimuskauden aikana neuvotellaan tarkemmin Sote-sopimuksen palvelussuhteen ehdoista ja palkkaliitteistä.



Merkittävää on myös se, että sosiaalihuollon johto- ja esimiestehtävät tulevat samaan palkkaliitteeseen terveydenhuollon johto- ja esimiestehtävien kanssa.



– Tämä on oikeudenmukaista molempien alojen kannalta. Olipa johto- tai esimiestehtävä sosiaalihuollossa-, terveydenhuollossa tai sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisessä toimintayksikössä, on hinnoittelun oltava sama, Tero Ristimäki sanoo.



Palkkaohjelman tarvetta selvitetään



Talentia lähti tavoittelemaan noin kahden vuoden sopimusta, jossa palkankorotukset noudattaisivat yleistä linjaa ja useamman vuoden kestävää palkkaohjelmaa. Yleinen linja saatiin, mutta koronakriisin keskellä palkkaohjelmaa ei tulevalle sopimuskaudelle saatu. Uudessa sopimuksessa on kuitenkin sovittu työntekijä- ja työnantajaosapuolten yhteisestä tilastotyöryhmästä, joka selvittää kunta-alan palkkatasa-arvoa ja ansiokehitystä yksityiseen sektoriin nähden.

– Tämän pohjalta sitten arvioidaan palkkaohjelman tarve. Useamman vuoden palkkaohjelma tulee olemaan Talentian ykköstavoite seuraavalle sopimuskierrokselle, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.



Kokonaisuudessaan Talentian hallitus oli sopimukseen olosuhteisiin katsoen tyytyväinen, vaikka sopimusta jouduttiin odottamaan turhan pitkään.



– Ilmaisen työn aika on nyt ohi, kun kiky poistuu. Myös palkankorotukset noudattavat yleistä linjaa ja näissä poikkeusolosuhteissa sekin on hyvä asia. Näimme myös tärkeänä sen, että sopimukseton tila päättyi ja neuvottelut saatiin päätökseen. Mikäli neuvottelut olisivat menneet tauolle syksyyn asti, kuten uhkana oli, ei neuvottelutilanne olisi ollut yhtään helpompi. Tämä olisi tarkoittanut myös kiky-ratkaisun siirtymistä, ja jäsentemme palkankorotukset olisivat viivästyneet, Tero Ristimäki summaa.