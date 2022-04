Talentialta suurlakkovaroitus kymmeneen kaupunkiin – sosiaali- ja varhaiskasvatusalan palkkakyykytys lopetettava  

Helsingin kaupunki rikkoo varhaiskasvatuksen työntekijöiden perusoikeuksia lakkoilla 7.4.2022 15:33:09 EEST | Tiedote

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on saanut Helsingin kaupungilla työskenteleviltä jäseniltään runsaasti viestejä siitä, että Helsingin kaupunki on yrittänyt murtaa lakon ja painostaa työntekijöitä, jotta nämä eivät uskaltaisi jäädä lakkoon. Helsingin kaupunki on esimerkiksi kerännyt nimilistoja lakkoon osallistuvista Talentian jäsenistä tai kysynyt työntekijöiltä, ovatko nämä tulossa töihin lakkouhan alla olevina päivinä. – Työnantaja on korostanut, että se ei kysy, kuka jää lakkoon. Sen sijaan he kysyvät, kuka tulee töihin. Muistutamme, että tällaiset kiertokautta tehdyt tiedustelut eivät ole sallittuja. Lakko on laillinen toimenpide. Työnantaja ei saa kohdistaa lakkoon osallistuviin painostusta eikä kysyä millään tavalla väännellen tai käännellen, onko työntekijä osallistumassa lakkoon tai kuuluuko hän ammattijärjestöön. Tämä tulkitaan lakon murtamiseksi. Työnantaja ei voi myöskään kieltää osallistumasta lakkoon tai rajata vastuuhenkilöitä etukäteen työtaiste