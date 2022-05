Tällä viikolla alkaa useita päällystyskohteita

Valtatien 1 päällystystöitä tehdään Kaarinassa Hepojokilaakson ja Raadelman välillä. Kohteessa päällystetään molempien ajoratojen molemmat kaistat runsaan neljän kilometrin matkalla. Päällystystyö tehdään päiväaikaan. Liikenne työkohteen ohitse ohjataan yhdelle kulloinkin käytössä olevalla kaistalle.

Maantiellä 185 päällystetään Raisiossa väli Krookila-Kaanaa kahden kilometrin matkalla yötyönä klo 18–06 välisenä aikana. Yötyönä toteutetaan myös yhteisesti Kaarinantienä tunnettujen maanteiden 185 ja 2200 päällystys välillä Kausela-Veitenmäki. Kohteen kokonaispituus on runsas seitsemän kilometriä.

Ulvilassa päällystetään valtatietä 11 Kullaan ja Kaasmarkun välillä runsaan seitsemän kilometrin matkalla. Turun saarilla päällystetään maantietä 1821 Satavan ja Kakskerran siltojen välillä vajaan neljän kilometrin matkalla. Kustavissa päällystetään Vartsalan saaressa maantietä 192 kuutisen kilometriä sekä maantietä 1924 Rahin tienhaaraan saakka. Näissä kohteissa päällystyöt tehdään päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin.

Kaksikaistaisilla teillä maantien liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus. Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan. Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen, kun tiemerkinnät on maalattu eli noin viikko päällystystöiden jälkeen. Mahdollinen sade voi sotkea aikataulun, sillä päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella. Sade voi myös viivästyttää tiemerkintöjen tekemistä, sillä tiemerkintöjä voidaan maalata ainoastaan kuivalla kelillä.

Päällystystöitä edeltäviä tienparannustöitä kuten rumpujen uusimisia, ojien perkausta, reunapalteiden poistoa ja mahdollisten maakivien poistoa tehdään yllä mainittujen päällystyskohteiden lisäksi kantatiellä 44 Kankaanpäässä ja maanteillä 192 välillä Taivassalo-Kaitainen sekä 12344 Kuusjoen Ylikulma-Koski TL.

Lisää tietoa teiden päällystämisestä löytyy verkkosivuilta:

Päällystystyöt 2022 Varsinais-Suomessa

Päällystystyöt 2022 Satakunnassa

Viestimme aktiivisesti myös twitterissä @VarsinaisELY.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 040 503 8843 ja kunnossapitoasiantuntija Veli-Pekka Pelttari, p. 040 705 0902