Tällä viikolla tehdään päällystystöitä mm. E18 moottoritiellä Raadelman ja Skarppakullan välillä

Maanantai-iltana 7.6.2021 alkavat päällystystyöt E18 moottoritiellä Kaarinan Raadelman ja Turun Skarppakullan välillä. Tie on päällystettävällä kohteella nelikaistainen. Päällystystöitä tehdään vain toisella ajoradalla ja toinen kaista on koko ajan liikenteen käytössä. Työmaan kohdalla on myös alennettu nopeusrajoitusta. Päällystystyöt tehdään ilta- ja yöaikaan ja kestävät kesäkuun loppuun asti. Tielläliikkujien on syytä varautua liikenteen hidastumiseen tietyömaan läheisyydessä sekä liikenteen hetkelliseen pysäyttämiseen.

Muita päällystyskohteita alkavalla viikolla ovat valtatie 9 Loimaan ja Metsämaan välillä, kantatie 41 Oripään ja Virttaan välillä, maantie 2140 Köyliöstä Ristolaan sekä maantiet 2443 ja 2444 eli Yhdystie ja Siltatie Ulvilassa. Näillä muilla kohteilla tie on päällystettävällä osuudella kaksikaistainen ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Töitä tehdään päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin. Paikalla on liikenteenohjaus. Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitus ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan. Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen vasta kun tiemerkinnät on maalattu päällystystöiden jälkeen. Mahdollinen sade voi sotkea aikataulun, sillä päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella. Sade voi myös viivästyttää tiemerkintöjen tekemistä, sillä tiemerkintöjä voidaan maalata ainoastaan kuivalla kelillä. Lisää tietoa teiden päällystämisestä löytyy verkkosivuilta. Viestimme aktiivisesti myös twitterissä. Päällystystyöt varsinais-suomessa - Väylävirasto (vayla.fi) Päällystystyöt satakunnassa - Väylävirasto (vayla.fi) Twitter @VarsinaisELY Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 040 503 8843 ja kunnossapitoasiantuntija Veli-Pekka Pelttari, p. 040 705 0902.

