Talous ja nuoret TATin Yrityskylä haastaa työpaikat tekemään työelämälupauksia korona-ajan nuorille

Yrityskylän Tulevaisuuslupaus-kampanja haastaa yritykset ja muut työpaikat tarjoamaan myönteisiä työelämäkokemuksia nuorille. Kampanjan tavoitteena on myös nostaa keskusteluun se, miten korona vaikuttaa nuorten elämään. Työelämäkokemusten saaminen on vaikeutunut, koska TET-jaksoja ja kesätyömahdollisuuksia on peruuntunut.

TATin Nuorten tulevaisuusraportti 2020 -tutkimuksen mukaan nuoret ovat erittäin kiinnostuneita työelämästä ja he toivoisivat kouluihin lisää työelämätietoutta. Lisäksi tutkimuksen mukaan nuoret kokevat koronan myötä tulevaisuuden epävarmempana kuin vanhemmat. Jo lähes 50 Yrityskylän kumppania eri puolilta Suomea on tehnyt lupauksen, jolla he pyrkivät parantamaan nuorten mahdollisuuksia työelämään kiinnittymisessä.

Lupauksen antaneet työnantajat ovat esimerkiksi luvanneet tarjota TET-paikkoja, työnhakusparrausta ja sitoutuneet huolelliseen kesätyöntekijöiden perehdyttämiseen.

Tulevaisuuslupaus-kampanja on osa Yrityskylän 10-vuotisjuhlavuotta

Talous ja nuoret TATin Yrityskylää pilotoitiin ensimmäistä kertaa Helsingissä Tekniikan museolla 800 kuudesluokkalaisen voimin. Tähän mennessä kansainvälisestikin maailman parhaana koulutusinnovaationa palkitun päivän Yrityskylässä on kokenut lähes 400 000 kuudes- ja yhdeksäsluokkalaista. Yrityskylä-toimintaan osallistuu tänä lukuvuonna jo 80 % kuudesluokkalaisista ja 65 % yhdeksäsluokkalaisista ympäri Suomen. Yrityskylän oppimisympäristöt sijaitsevat Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Lahdessa, Oulussa, Seinäjoella, Tampereella, Turussa ja Vaasassa tavoittaen noin 200 kunnan oppilaat opettajineen.

Yrityskylä on osoittautunut vuosien varrella tutkimusten mukaan erittäin vaikuttavaksi tavaksi opettaa lapsille ja nuorille innostavalla tavalla työelämää, taloutta ja yrittäjyyttä. Yrityskylän toimintaa tukevat kunnat, yritykset, säätiöt ja yhdistykset.

Kampanjaan osallistuminen

Kampanjaan voi osallistua mikä tahansa organisaatio tekemällä tulevaisuuslupauksen, joka edistää nuorten sujuvampaa siirtymistä työelämään. Tulevaisuuslupauksen voi jakaa sosiaalisessa mediassa tunnisteella #tulevaisuuslupaus.

Lisätiedot:



Kaisa Koistinen

Yrityskylän johtaja, Talous ja nuoret TAT

kaisa.koistinen@tat.fi

050 530 3969

Tulevaisuuslupaus-kampanjasivu