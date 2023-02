Talousguru valitaan jo 25. kerran – juhlavuoden guruksi tarjolla ehdokkaita Kemistä Maarianhaminaan

Lukiolaisten Talousguru on vuosittain järjestettävä taloustietokilpailu, jossa palkintona on opiskelupaikkoja peräti 8 suomalaisessa yliopistossa. Alkukilpailu pidettiin ylioppilaskirjoitusten tapaan tammikuun alussa kaikkialla Suomessa samaan aikaan. Kilpailuun osallistui 120 lukiota, joissa osanottajia oli noin 600. Alkukilpailun perusteella Helsingissä käytävään loppukilpailuun on valittu 14 finalistia eri puolilta Suomea. Loppukilpailun suullista osuutta voi seurata suorana Kauppalehden verkkosivuilta 1.3. klo 14.00 alkaen.

Lukiolaisten Talousguru-kilpailun finalistit 2023

Enna Mikkilä, Seinäjoen lukio

Ilmari Paavalniemi, Kemin lyseon lukio

Ilmari Pietikäinen, Etelä-Tapiolan lukio

Inka Hämäläinen, Etu-Töölön lukio

Jaakko Lindholm, Jyväskylän normaalikoulun lukio

Joel Falke, Turun klassinen lukio

Joona Rantanen, Mäntsälän lukio

Juho Eemeli Parkkulainen, Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu

Leevi Tarjanne, Otaniemen lukio

Markus Räsänen, Arkadian yhteislyseo

Oiva Savo, Helsingin suomalainen yhteiskoulu

Ronja Eklund, Ålands lyceum

Roope Riihijärvi, Kulosaaren yhteiskoulun lukio

Veeti Salvisto, Parolan lukio Lukiolaisten Talousguru-kilpailu sai alkunsa 90-luvun laman jälkimainingeista. Pankkikriisi velkaannutti monet ja havahdutti talousosaamisen suureen merkitykseen. Vuonna 1997 ensimmäisen kerran pidetty kilpailu sai alkunsa Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry:n ja Suomen Pankkiyhdistyksen yhteistyönä. Nyt Talousguru viettää juhlavuottaan, sillä guru valitaan 25. kerran. Tammikuussa kaikissa lukioissa ylioppilaskirjoitusten tapaan pidetyn alkukilpailun kautta loppukilpailuun valikoitui 14 finalistia. Kustakin osallistuvasta lukiosta opettaja lähetti parhaan vastauksen valtakunnalliselle raadille, joka valitsi joukosta yhdeksän absoluuttisesti parasta ja viisi oman alueensa parasta osanottajaa. Yksi finaaliin tänä vuonna yltäneistä kilpailijoista oli Ålands Lyceumia Maarianhaminassa käyvä Ronja Eklund. Hänen myötään loppukilpailun suullisessa osuudessa kuullaan myös ruotsia – useampana viime vuonna kaikki loppukilpailijat ovat olleet suomenkielisiä. Loppukilpailussa finalistit ottavat toisistaan mittaa viiden minuutin pariväittelyissä, joissa he puolustavat ennalta arvottuja aiheita toisiaan vastaan riippumatta siitä, mitä mieltä itse ovat. ”Alkukilpailussa olin aika hyvin hajulla kysymyksistä, vaikka koe ei ollut ihan helppo – vaikeinta siitä teki aikapaine. Kahden tunnin kokeessa meinasi tulla kiire”, Eklund kertoo. Alkukilpailussa piti muun muassa laskea inflaatiovauhteja ja analysoida Arttu Wiskarin sanoituksia taloudellisessa mielessä. ”Kuulin kilpailusta opettajalta ja päätin siksi osallistua. Olen kiinnostunut taloudesta ja yhteiskunnasta. Eniten minua kiinnostaa se, miksi yhteiskunta toimii niin kuin se toimii”, Eklund kertoo. Talousguru-finalistit voivat huokaista helpotuksesta – jokainen on jo saavuttanut opiskelupaikan Talousgurun vetovoiman salaisuus on ollut jo vuosien ajan kilpailussa palkintona olevat opiskelupaikat. Niitä tarjoaa peräti 8 suomalaista yliopistoa. Yliopistosta riippuen paikkoja on tarjolla joko kaikille finalisteille tai sitten osalle finalisteista menestyksestä riippuen. Ronja Eklund on pohtinut oikeustieteen opintoja valmistuttuaan, mutta harkitsee myös Talousguru-kilpailun kautta saamaansa opiskelupaikkaa ruotsinkielisessä kauppakorkeakoulu Hankenissa. Siellä opinnot voisi tehdä ruotsiksi – suomen kielessä Eklundilla on vielä prepattavaa. ”Loppukilpailumatka Helsinkiin on minulle hyvää suomen kielen harjoitusta!” Eklund sanoo. Yksi suosituimmista Talousguru-kilpailussa opiskelupaikkoja palkinnoksi tarjoavista opinahjoista on Aalto-yliopisto. Se tarjoaa paikan kilpailun viidelle parhaalle. ”Haluamme tarjota opiskelupaikan opiskelijoille, jotka jo lukioaikana pystyvät osoittamaan perehtymistä talousasioihin. Talousgurussa osoitetut taidot linkittyvät erittäin hyvin kauppatieteen opintoihin”, kertoo Aalto-yliopiston opiskelijavalintojen suunnittelija Jenni Hirvensalo. Vuosittain Aallolla aloittaa yhdestä kahteen Talousgurun kautta opiskelupaikan saanutta opiskelijaa. ”Jos sanon, että 20 kertaa olen kilpailua järjestänyt, niin en valehtele!” Talousguru on saavuttanut kouluissa merkittävän jalansijan pitkäikäisenä kilpailuna. Se on tunnettu korkeasta tasostaan ja ajankohtaisuudestaan. Opettajilta saadun palautteen mukaan kilpailu toimii hyvänä kertauksena yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksia varten. Yksi kilpailua uskollisesti järjestävistä opettajista on historian ja yhteiskuntaopin lehtorina Kallaveden lukiossa Kuopiossa työskentelevä Jari Ukkonen. ”Jos sanon, että 20 kertaa olen kilpailua järjestänyt, niin en paljon valehtele! Muistelen, että toinen sija kilpailussa on ollut meidän koulun oppilaalle paras sijoitus”, Ukkonen toteaa. Vaikka Talousguru on saanut vuosien saatossa tasaisesti lisää osallistuvia lukioita, on Ukkonen huomannut pientä suosion laskua osallistuvien oppilaiden määrässä. Nyt Kallaveden lukiossa osaa otti 15 oppilasta. ”Kilpailuja on kouluissa paljon – ja onhan tämä lukiokin yksi iso kilpailu. Voi olla myös pientä väsymystä, eikä kaikkeen jaksa aina osallistua.” Kilpailu näyttäytyy kuitenkin kiinnostavana palkintona olevien opiskelupaikkojen vuoksi. ”Meillä oli finalistijoukossa kerran yksi poika, jonka bongasin televisiosta hiljan ison firman rahoitusvastaavan roolista. Hän sanoi silloin loppukilpailusta pois tullessaan, etten voittanut, mutta onpahan jatko-opiskelupaikka varmistettu.” Ketkä Talousgurua järjestävät? Talousguru-kilpailua järjestävät Finanssiala ry, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry sekä FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta. Kilpailua tukevat Kauppalehti, Talous ja nuoret TAT, Taloustoimittajat ry ja Suomen lukiolaisten liitto. Talousguru-kilpailu on yhdistänyt koko historiansa ajan erilaisia toimijoita ympäri Suomen; opettajia, lukiolaisia, korkeakouluja ja yliopistoja, toimittajia, pankkeja ja vakuutusyhtiöitä. Myös Suomen Pankki oli useita vuosia järjestämässä kilpailua.

