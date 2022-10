Talousvaliokunnan kokoomusedustajat: Hallitus petti kuljetus- ja koneyrittäjät

Kokoomuksen edustajat eduskunnan talousvaliokunnassa ovat pettyneitä hallituksen päätökseen jättää kuljetus- ja työkoneyrittäjien tuet vajaaksi eduskunnan aikaisemmin hyväksymään 75 miljoonan euron määrärahaan nähden. Eduskunnan talousvaliokunta käsitteli tänään hallituksen esitystä työkoneyrittäjien määräaikaisesta polttonestetuesta, joka tulee kesällä hyväksytyn kuljetusyritysten polttoainetuen lisäksi. Hallituksen esityksen mukaisilla tukitasoilla maksettavien tukien kokonaismäärä jää noin 46 miljoonaan euroon.

“Olen todella pettynyt hallituspuolueiden päätökseen. Eduskunta oli jo päättänyt tarjota kuljetusyritysten kustannusahdinkoon 75 miljoonan euron tuen, mutta hallitus on päättänyt jättää tuen pitkälti käyttämättä. Päätös on käsittämätön ja osoittaa välinpitämättömyyttä kuljetus- ja koneyrittäjien vaikeaa tilannetta kohtaan. Tämä antaa todella ristiriitaisia signaaleita kentälle”, sanoo talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen.

Kokoomus esitti talousvaliokunnassa yhdessä muiden oppositioedustajien kanssa, että tukeen oikeuttava osuus hyväksytyistä kustannuksista nostettaisiin hallituksen esittämästä viidestä prosentista kahdeksaan prosenttiin. Näin koko määräraha tulisi käytettyä. Hallitus äänesti esityksen kumoon.

“Päätös jälkikäteen leikata tukea on jälleen uusi osoitus vasemmistohallituksen yritysvastaisuudesta. Puheita pidetään, teot on sitten toista. Jo tehtyjä päätöksiä pyörretään ja lupaukset petetään. Olemme saaneet aiheesta valtavasti yhteydenottoja kentältä, yrittäjien hämmennys on suurta. Erityisesti ihmettelemme miksi Keskusta ei ole pitänyt näiden yritysten puolia”, sanoo kansanedustaja Janne Sankelo.

Kuljetus- ja työkonealan yritykset ovat keväällä kärsineet voimakkaasti energian äkillisestä hinnannoususta. Siksi niille on järjestetty erillinen kustannustuki, jolla autetaan yritykset yli ajanjaksosta ennen kuin ne ovat saaneet kohonneet kustannukset siirrettyä hintoihinsa. Tukea maksetaan kevään aikana syntyneiden kustannusten perusteella ja maksuajankohta on marraskuussa.

“Kuljetus- ja työkoneyritykset ovat myös huoltovarmuuden kannalta keskeisen tärkeässä roolissa. On erittäin tärkeää huolehtia niiden elinvoimasta ja kyvystä selvitä energiasodan kaltaisessa yllättävässä kriisissä”, Grahn-Laasonen muistuttaa.

“Emme esittäneet uutta rahoitusta tai tuen laajentamista. Esitimme ainoastaan, että koko varattu määräraha käytettäisiin. Esityksemme mukaisella päätöksellä olisimme antaneet alalle sen, mitä oli jo luvattu. Hallituksen olisikin tehtävä alan yrittäjille selkoa siitä, miksi esityksemme ei kelvannut”, sanoo kansanedustaja Pia Kauma.

Talousvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä ja oppositioedustajien vastalause luettavissa eduskunnan internetsivuilta.