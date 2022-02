Taloyhtiöiden energiatehokkuutta vauhditetaan asukasviestintää kehittämällä

Huippuravintoloiden kikat kotikeittiöön – Toinen Kattaus minimoi ruokahävikin 24.1.2022 07:45:00 EET | Tiedote

Ruoan kasvatus, tuotanto ja valmistus ovat maailman suurimpia päästölähteitä. Ravinnon tuotantoketju syö valtavat määrät energiaa ja ketjun loppupäässä vain osa ruoasta päätyy sinne, minne se kuuluu. Suomalaisissa kotitalouksissa vuosittainen ruokahävikki on yli 130 miljoonaa kiloa – tämä on noin 500 miljoonan euron edestä ruokaa! Neljän hengen perheessä määrä vastaa usean sadan euron heittämistä roskiin. Hyvä uutinen on se, että pienillä käytännön teoilla asiaan voi vaikuttaa. HSY:n Toinen Kattaus –kampanjassa ravintoloiden huippukokit antavat ammattitaitonsa kaupunkilaisten käyttöön hävikin hillitsemiseksi.