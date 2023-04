Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusten poisto aloitetaan 19.4.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa oli viime talvikaudella alennettu tiekohtainen 80 km/h nopeusrajoitus 1 750 tiekilometrillä. Tästä Kainuun osuus oli 600 km. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla oli käytössä talvikauden 70 km/h nopeusrajoituksia 180 tiekilometrillä.

Varaudu kelien muutoksiin

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus korostaa kevään vaihtelevien keliolosuhteiden huomioon ottamista liikenteessä. Kevään aikana saattaa vielä esiintyä lumi- ja räntäsateita, jolloin ajonopeus tulee sovittaa vallitsevien olosuhteiden mukaiseksi. Yölämpötilat laskevat vielä usein pakkasen puolelle, jolloin edellispäivän sulamis- ja sadevedet voivat jäätää tienpinnat. Erityisesti yöllä ja aikaisin aamulla tienpinnat voivat olla yllättävän liukkaita.



Kevät tuo myös lisää liikkujia maanteille. Erityisesti pyöräilijät ja mopoilijat on syytä ottaa huomioon. Autoilijan velvollisuutena on jättää heille riittävä tila kohdattaessa tai ohitettaessa sekä välttää lian ja soran roiskuttamista. Keväällä olosuhteet tien reunassa voivat olla pitkään huonommat kuin itse ajoradalla.



Lisäksi kevään edetessä hirvieläimet alkavat liikkua aktiivisemmin. Jos havaitset hirven liikenteessä, niin hiljennä vauhtiasi ja valmistaudu tarvittaessa pysähtymään nopeasti. Hirvionnettomuuden riski on suurimmillaan juuri ennen auringonlaskua.