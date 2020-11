Talvi vaatii tien päällä malttia ja oikeita renkaita

Rengasfoorumi: Kylmät aamut muistuttavat, että talvirenkaat on hyvä vaihtaa alle, ennen kuin talvi ja pääkallokelit saapuvat. Talvinopeuksien ilmaantuminen muistuttaa kylmästä talviajasta, jolloin kesärenkaiden paikka on varastossa

Elohopea pysyy plussalla, eikä lunta näy. Pitäisikö talvirenkaat vaihtaa etelässäkin jo alle, vai kuluvatko kalliit talvirenkaat suotta?

Ne ovat kysymyksiä, joita moni autoilija juuri nyt miettii, Rengasfoorumiin kuuluvan Autonrengasliiton puheenjohtaja Jarmo Nuora sanoo.

”Oikea vastaus on, ettei talvirenkaita voi vaihtaa turhaan. Jotkut renkaathan auton alla kuluvat joka tapauksessa, joten on parempi, että oikeat renkaat kuluvat oikeaan vuodenaikaan”, Nuora sanoo.

Tieliikennelaki uudistui kesäkuussa. Se edellyttää käyttämään autossa talvirenkaita marraskuun alusta maaliskuun loppuun aina kelin niin vaatiessa. Samalla uusi laki painottaa myös autoilijan omaa ennakointivastuuta. Vaikka kelit ovat leutoja, on autoilijan osattava ennakoida muutokset itse.

”Halla-aamuja on jo ollut koko maassa, ja mitä lähemmäksi talvi tulee, sitä nopeammin säätilat muuttuvat. Jos aamulla on liukasta, kesärenkailla ei liikenteeseen voi lähteä. Siksi ne on oltava alla jo valmiiksi.”

Kesärengas ei toimi kylmässä

Keskustelu nastattomien tai nastallisten renkaiden paremmuudesta kuuluu taukopöytien vakioaiheisiin.

”Vähemmälle huomiolle sen sijaan jää se, että kesärenkaita ei ole tehty talviolosuhteisiin”, Nuora huomauttaa.

Liukkaalla tärkein ominaisuus on pito. Laki vaatii talvirenkaalta vähintään 3 mm urasyvyyden, mutta turvallisena urasyvyytenä pidetään 5 mm:ä, jota matalammat urat vaativat jo ajaessa erityistä varovaisuutta. Kitkaa eli pitoa synnyttävät kuitenkin urien ja nastojen ohessa myös kumiseoksen ominaisuudet.

”Kesärenkaan kumiseos on tehty lämpimiin olosuhteisiin. Toisin kuin kylmään suunnitellun talvirenkaan kumiseos, alkaa kesärengas kovettua lämpötilan laskiessa viiden plus-asteen tietämille, eikä rengas enää toimi kunnolla.”

Rannikkoalueilla kesärenkaat toimivat vielä hetken, mutta talvirenkaat vielä odottavat varastossa tai rengashotellissa, on hyvä hetki alkaa merkkailla vaihtoaikaa kalenteriin. Myös uudet renkaat on hyvä hankkia ajoissa, sillä koronaviruksen vuoksi valikoimien saatavuus voi olla välillä tavallista rajoitetumpaa.

Talvi vaatii rauhallista ajamista

Varma merkki talvikauteen siirtymisestä ovat talvinopeusrajoitukset. Moottoritiellä 120 km/h rajoitukset laskettiin 100 kilometriin tunnissa loka-marraskuun vaihteessa. Myös suurin osa maanteiden 100 km/h rajoituksista laskettiin 80 kilometriin tunnissa.

”Se on hyvä muistutus siitä, että teillä on siirrytty talvimoodiin. Tien päällä tarvitaan taas hieman entistä enemmän aikaa ja turvavälejä.”

Talvikauden kynnyksellä auton varustus on hyvä käydä läpi. Rengasrikon varalta käydään läpi vararenkaan ja paikkaussarjan kunto. Lisäksi autossa on hyvä pitää aina mukana lämmintä vaatetta, sillä moottorivian sattuessa auto kylmenee tien vieressä nopeasti.

Tärkeintä on opetella talvella ajoissa liikkeelle. Merkittävä tekijä onnettomuuksissa on ylinopeus, jonka taustalla puolestaan on usein turha kiire. Se korostuu, kun tien pinta on liukas.

”Rajoituskyltin lukema ei ole miniminopeus, vaan oma vauhti pitää erityisesti talvella sovittaa kelin mukaan. Nopeutta tärkeämpää on se, että kaikki pääsevät turvallisesti perille.”

Rengasfoorumi