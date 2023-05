TAMK vie droonikoulutuksen ja droonitoiminnan regulaation osaamista Namibiaan

Tukea voidaan myöntää kehitysmaihin suuntautuvan pitkäaikaisen, kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävän ja kannattavan liiketoiminnan aloittamiseen. Tukitoimintohankkeen tulee kehittää paikallista yhteisöä, ja sen tulee myös suoraan liittyä tukea hakeneen yrityksen liikekumppanuustukihankkeeseen.

Radai Oy on kehittänyt miehittämättömiin lentolaitteisiin (drooni) integroitavan magneettikentän mittausjärjestelmän ja palvelun. Radai Oy:n kansainvälisen toiminnan vetäjän Miia Mikkosen mukaan palvelua on menestyksekkäästi toteutettu Suomessa vuodesta 2016 lähtien. Nyt Radai Oy aikoo selvittää Namibian markkinapotentiaalia ja rakentaa yhteistyöverkostoa magneettikentän mittauspalveluja droonilla tuottavaa yritystä varten.

– Yhteistyö TAMKin kanssa Namibiassa luo edellytykset menestyksekkäälle toiminnallemme siellä, toteaa Mikkonen.

Hanke kytkeytyy tamperelaisen AiRRHow-konsortion Namibian osaamiskeskushankkeeseen. Namibialaisten tavoitteena on kasvaa maanosansa ilmailun osaajaksi ja kehittää alueelleen ilmailualan osaamiskeskus, The Center of Excellence in Civil Aviation for Africa. AiRRHow-konsortio auttaa hankkeen edistämisessä ja vie suomalaista osaamista Namibiaan. Konsortio on ollut olemassa jo useita vuosia. Sen tavoitteena on kehittää erityisesti Pirkanmaan siviili-ilmailua ja luoda sille uusia markkinoita.

Namibian ja Suomen välisen Center of Excellence-sopimuksen allekirjoittivat Windhoekissa marraskuussa 2022 Suomen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Jari Skinnari ja Namibian työ- ja liikenneministeri John Mutorwa. TAMKin yliopettaja Antti Perttula oli paikalla muun AiRRHow delegaation mukana. Toukokuussa 2023 myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö tutustui hankkeeseen vieraillessaan Namibiassa.

TAMK vie edelläkävijän oppejaan Namibiaan

TAMKin rooli kokonaisuudessa on kehittää yhdessä Namibia University of Science and Technologyn (NUST) kanssa droonipilottikoulutus ja droonikouluttajakoulutus sekä suomalaista regulaatiota mallina käyttäen selvittää ja edistää droonitoimintaan liittyvää regulaatiota Namibiassa.

– Suomessa ammattimaiselta droonin lennättäjältä vaaditaan aina Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräysten mukainen droonilennättäjän lupa. Sen haltija saa lennättää kevyitä laitteita kaukana ihmisistä. Käytännön lennättämiskokemusta edellytetään perustason kokeesta seuraavan vaiheen suorittamiseen, jonka suoritettuaan henkilö saa luvan tietyn painoisen droonin lennättämiseen lähempänä ihmisiä ja asutusta, Antti Perttula kertoo.

Perttulan johdolla TAMK on toiminut aktiivisena edelläkävijänä droonikoulutuksessa ja -tutkimuksessa sekä suomalaisen drooniosaajaverkoston rakentajana jo toistakymmentä vuotta. Perttula kertoo, että TAMKin vahvalle drooniosaamiselle on kasvavaa kysyntää myös ulkomailla. Droonikouluttamiseen liittyviä keskusteluja on jo käyty ulkomaalaisten toimijoiden kanssa. Namibiassa toteutettava hanke on ensimmäisenä niistä johtanut hankerahoitukseen ja käytännön toteutukseen.

TAMK on saanut rahoituksen myös toiseen, pienempään hankkeeseen Afrikan Ruandassa. Siinä kartoitetaan logistiikan tarpeita ja suunnitellaan paikallisen yliopiston kanssa esimerkiksi droonikoulutuksen sisältöjä.