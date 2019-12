Tamminiemen pesänjakajista kehitteillä tv-sarja

Suomalaista politiikkaa ravistelleen Tamminiemen pesänjakajat -kirjan julkaisusta tulee pian kuluneeksi 40 vuotta. Aito Media on kehittämässä tapahtumiin perustuvaa draamasarjaa.

Aito Media kehittelee Tamminiemen pesänjakajat -työnimellä kulkevaa tv-draamasarjaprojektia, joka pohjautuu politiikan ja mediakentän tositapahtumiin 1980-luvun taitteen Suomessa. Kyseessä on tarina suomettumisesta, lehdistön itsesensuurista, salanimellä kirjoitetusta paljastuskirjahankkeesta sekä poliittisesta valtapelistä, jonka pääpalkintona on tasavallan presidentin virka.

Projektin kehittelykumppanina toimii Yleisradio.

Televisiosarja sijoittuu 1980-luvun alkuun, jolloin Helsingin Sanomien poliittisen toimituksen toimittajat kirjoittivat pamfletin Tamminiemen pesänjakajat. Kirjassa esiteltiin suorasanaisesti Urho Kekkosen seuraajaehdokkaat – samalla, kun media vaikeni monista valtapelin arkaluontoisista käänteistä. Kekkosen yllättävä luopuminen presidentin virasta teki Tamminiemen pesänjakajista erityisen ajankohtaisen bestsellerin. Kirjoittajat toimivat työnantajaltaan salaa ja piiloutuivat Lauantaiseura-nimimerkin taakse, kunnes paljastuivat televisiolähetyksessä.

Tamminiemen pesänjakajat muutti suomalaista politiikan journalismia merkittävällä tavalla. Kirja rikkoi tabuja ja loi suuntaviivoja kriittiselle, avoimelle ja riippumattomalle journalismille.

Vuonna 2003 perustettu Aito Media on yksi Suomen johtavista tv-tuotantoyhtiöistä, joka tuottaa vuosittain yli 200 tuntia ohjelmistoa suomalaisille televisiokanaville sekä kansainväliseen levitykseen. Aito Media on ollut osa ranskalaista Lagardère Studios -yhtiötä vuodesta 2017, jonka rinnalla hieno kasvu- ja kansainvälistymismatka on saanut uutta vauhtia. Aito Median yli 50 televisio-ohjelmaa on jo nähty yli 40 maassa ja yritys on Suomessa alansa suurimpia toimijoita.



Aito Median missio on tehdä viihdyttäviä ohjelmia, joissa on merkitystä. Ilkka Hynnisen ja Eero Hietalan perustama yritys on vakiinnuttanut viime vuosina asemansa myös draamatuotannoissa, fakta- ja viihdeohjelmien lisäksi. Aito Media Oy:n nykyisiä tuotantoja ovat muun muassa Pirjo, Ei haukku haavaa tee, Ennätystehdas sekä Suomen huutokauppakeisari. Aito Media konsernin liikevaihto oli viime tilikaudella 11 miljoonaa euroa ja vakituista henkilöstöä oli 22.