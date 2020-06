Päivittäiset opastukset jatkuvat läpi kesän ja uudistettu museokahvila palvelee kotimuseon pihalla.

Parhaiten presidentti Kekkosen kotina tunnettu Tamminiemi Helsingin Meilahdessa avautui yleisölle tänään 3.6. pitkän tauon jälkeen. Kotimuseossa jatkuu Katse Kekkoseen! Lehtikuvia -näyttely, joka juhlistaa Sylvi ja Urho Kekkosen syntymien 120-vuotisjuhlavuotta. Museoviraston Journalistisen kuva-arkiston JOKA:n kokoelmakuvat ja akateemikko, valokuvaaja Caj Bremerin lehtikuvat piirtävät kuvaa Urho Kekkosesta vapaalla, lomalla tai kun viralliset valokuvat on otettu. Näyttely on esillä 27.12.2020 asti.

Keväällä viimeistä paikkaa myöten loppuunmyydyt Compañía Kaari ja Roni Martinin Uotinen goes Kekkonen -tanssiteoksen esitykset jatkuvat syksyllä. Näytökset tullaan näillä näkymin toteuttamaan samalle yleisömäärälle kuin aiemmin eli noin 30 hengelle per esitys. Teoksessa Jorma Uotinen tulkitsee Urho Kekkosen roolin.

Suomen kansallismuseoon kuuluvassa Tamminiemessä pidetään samat yleisöopastukset kuin aiemmin, mutta ryhmäkokoa pienennetään turvallisuussyistä 30 hengestä kymmeneen. Opastuskierrosta vetävän oppaan lisäksi Tamminiemessä on aina paikalla muitakin oppaita, jotka kertovat Tamminiemen vaiheista ja vastaavat mielellään kysymyksiin.

Kesäkaudella esitellään yleisölle myös Tamminiemen legendaarista saunaa.

Aivan saunan tuntumassa sijaitseva museokahvila Café Adjutant uudistui syksyllä. Kahvilan sisustuksen on suunnitellut dSign Vertti Kivi & co. Perinteisistä kahvilaherkuista ja Kekkosen erityisistä suosikeista nautitaan turvallisesti terassialueella, josta on upeat näkymät Seurasaarenselälle.

Lisätiedot

intendentti Mikko Teräsvirta, mikko.terasvirta@kansallismuseo.fi, puh. 0295 33 6374



TAMMINIEMI

Seurasaarentie 15, Helsinki

Avoinna 30.9. asti ke–su klo 11–17, lokakuusta alkaen la ja su klo 11–17,

suljettuna juhannuksena 19. ja 20.6.

www.kansallismuseo.fi/fi/tamminiemi