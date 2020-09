Tampere kiinnostaa kotimaanmatkailijoita – verkkosivujen kävijäennätys ja ykkössija hotellihauissa

Tampereelle saapuva matkailija oli kuluneena kesänä yhä useammin perheellinen. Kesän suurten tapahtumien ja kongressien peruuntumiset ja siirtymiset muokkasivat matkailijan profiilia enemmän tapahtumakävijästä perhematkailijaksi.

– Yöpymisten määrä Tampereella on lisääntynyt, vaikka hotellihuoneita on myyty vähemmän aiempiin kesiin verrattuna. Tämä kertoo siitä, että Tampereella on matkailtu koko perheen voimin. Perhematkailijoiden määrän lisääntyminen näkyi erityisesti heinäkuussa, joka oli monissa museoissa vilkkaampi kuin viime vuonna samaan aikaan, kertoo Visit Tampereen matkailujohtaja Jari Ahjoharju.