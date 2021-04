Tampere-talo ja Akun Tehtaan Oy Aku’s Factory Ltd ovat solmineet liiketoimintakaupan – Yhtiöiden strategisella kumppanuudella Pirkanmaalle syntyy valtakunnallisesti entistäkin kilpailukykyisempi tapahtumateknisen kokonaispalvelun yritys

Jaa

Kulttuuri- ja kongressikeskus sekä tapahtumayhtiö Tampere-talo Oy ja Akun Tehtaan tapahtumateknisen palvelun yhtiö Oy Aku’s Factory Ltd. ovat 13. huhtikuuta solmineet liiketoimintakaupan, jonka avulla yhtiöt tiivistävät yhteistyötään rakentaakseen Pirkanmaalle entistäkin kilpailukykyisemmän tapahtuma-alan toimijan. Liiketoimintakaupassa Tampere-talon tekninen palvelu ja osa teknisestä kalustosta siirtyvät Akun Tehtaalle 1. syyskuuta alkaen ja Tampere-talosta tulee Oy Aku’s Factory Ltd:n osakas. Strateginen kumppanuus vahvistaa entisestään pirkanmaalaista osaamista sekä Tampereen vetovoimaisuutta tapahtumakaupunkina.

Liiketoimintakaupalla pyritään palvelemaan tapahtuma- ja matkailualaa entistä laaja-alaisemmin muun muassa areena-, festivaali- ja tv-tuotantojen saralla. Kahden vahvan toimijan yhteistyöllä pystytään vastaamaan paremmin tapahtumien muuttuneisiin teknisiin tarpeisiin.



– Tekninen laitteisto ja tekninen osaaminen ovat Tampere-talon onnistumisen edellytys ja tae. Tarvitsemme vahvan teknisen kumppanin, jonka kanssa rakennamme tulevaisuutta. Tampere-taloa ja Akun Tehdasta yhdistävät samankaltaiset arvot ja halu räätälöidä tinkimättömän laadukkaita palveluita asiakkaan tarpeiden mukaan. Koronakriisi on tiivistänyt yhteistyötämme entisestään. Avasimme tapahtumarajoitusten myötä Tampere-taloon pysyvät virtuaalistudiot yhdessä Akun Tehtaan kanssa kyetäksemme vastaamaan nopeasti asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin. Liiketoimintakaupan avulla mahdollistamme asiakkaiden palvelemisen laadukkaasti ja monipuolisemmin myös tulevaisuudessa, kertoo Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas.



Liiketoimintakaupan myötä kumppanit sitoutuvat pitkäaikaiseen yhteistyöhön. Tampere-talo Oy:stä tulee yksi Oy Aku’s Factory Ltd:n omistajista ja saa paikan yhtiön hallituksessa.



Akun Tehdas on yrityskeskittymä, joka on Tampere-talon tapaan pirkanmaalainen. Molemmat ovat valtakunnallisesti tunnettuja tapahtuma-alalla oman sektorinsa kärkiniminä. Oy Aku’s Factory Ltd on aiemmin tänä keväänä vahvistanut pitkäaikaisen sopimuksen myös UROS LIVE -areenan kanssa toimien sen av-palveluiden tuottajana.



– Liiketoimintakaupan toteutuminen on luonnollinen jatkumo pitkälle yhteistyölle Tampere-talon kanssa, ja siirtyvä henkilökunta tulee täydentämään Akun Tehtaan henkilöstön osaamista. Yhdistymistä on vauhdittanut myös halu muodostaa Pirkanmaalle entistäkin kilpailukykyisempi, täyden palvelun yhtiö toisen tapahtuma-alan merkittävän toimijan Tampere-talon kanssa, kommentoi Akun Tehtaan toimitusjohtaja Aku Syrjä.



– Tampere-talon ja Akun Tehtaan liiketoimintakauppa luo jatkossa yhteistyömahdollisuuksia muillekin alan toimijoille. Olemme tehneet hankkeen valmistelussa yhteistyötä Tampere-talon omistajan Tampereen kaupungin kanssa. Kahden laadukkaan toimijan voimien yhdistäminen mahdollistaa aivan uudenlaista innovaatiotoimintaa, osaamisen kasvattamisen molemmissa yhtiöissä sekä niin pienten kuin aivan uudenlaisten suurten tapahtumatuotantojen toteutuksen uusimmalla tekniikalla, tiivistää Tampere-talon hallituksen puheenjohtaja Martti Silvennoinen.



Tampere-talo Oy

Tampere-talo on valittu parhaaksi Suomen tapahtumapaikaksi valtakunnallisessa tutkimuksessa viisi kertaa peräkkäin. Tampere-talo toimii Pohjoismaiden suurimman kongressi- ja konserttitalon Tampere-talon operaattorina. Tampere-talossa järjestettiin vuonna 2019 yhteensä 1135 tapahtumaa. Promoottorina Tampere-talo Oy on vuosittain ollut vastuussa n. 300 erilaisen konsertti- ja kulttuuritapahtuman järjestämisessä Tampere-talossa ja sen ulkopuolella. Suurimpia näistä ovat Tampereen oopperan vuotuiset ensi-iltatuotannot sekä kansainväliset baletti- ja orkesterivierailut. Lisäksi yhtiö toteutti vuonna 2019 Events Tampere -yksikkönsä kautta n. 100 tapahtumaa, joista valtaosa toteutettiin Tampere-talon ulkopuolella.



Tampere-talo Oy on osakkaana digitaalisessa palveluyhtiössä LiveX Oy sekä Musiikki & Media Tapahtumat Oy:ssä.



Vuonna 2020 Tampere-talo onnistui koronakriisinkin aikaan palvelemaan turvallisesti ja vastuullisesti 204 701 kävijää Tampere-talossa ja 11 296 kävijää Events Tampereen järjestämissä tapahtumissa Tampere-talon ulkopuolella.



Oy Aku’s Factory Ltd (Akun Tehdas)



Vuodesta 2003 toiminut ylöjärveläinen Akun Tehdas on yksi Suomen merkittävimpiä tapahtuma-alan yrityskeskittymiä, jonka ytimen muodostavat Eppu Normaali Oy ja sen tytäryhtiö Oy Aku’s Factory Ltd. Akun Tehdas on jo vuosia toiminut kotimaan suurimpien festivaalien, kuten Pori Jazz, Ruisrock ja Nelonen Media Liven kesätapahtumien teknisten palveluiden toimittajana. Lisäksi Akun Tehdas on luotettu kumppani myös tv-tuotannoissa, kuten SuomiLOVE ja Elämäni Biisi. Maaliskuun alussa julkaistiin tieto yhteistyösopimuksesta UROS LIVE -areenan kanssa. Samassa yhteydessä kerrottiin, että Akun Tehdas vastaa myös keväällä 2022 järjestettävien jääkiekon MM-kisojen AV-palveluista.



Kuvat liiketoimintakaupan allekirjoittamisesta sekä muut lehdistökuvat löydät täältä.