Tampere-talo julkaisi uutta ohjelmaa lapsille

Suositut Lasten Lauantait tekevät paluun syyskaudella. Kerran kuussa järjestettävät Lasten Lauantai -teemapäivät ovat olleet suurimmaksi osaksi loppuunmyytyjä, joten liput tapahtumiin kannattaa ostaa hyvissä ajoin. Teemapäivinä perheen pienimmille on tarjolla mukaansatempaavia teatteriesityksiä, työpajoja Muumimuseossa sekä maistuvia herkuttelumahdollisuuksia ravintola Tuhtossa.

Laadukkaista lastenteatteriesityksistä vastaa espoolainen Teatteri Hevosenkenkä. Esitykset kestävät 45 minuuttia ja sopivat 3-vuotiaasta ylöspäin. Esityksiä on Maestro-salissa teemapäivän aikana kaksi, ensimmäinen klo 11 ja toinen klo 14. Syksyn teatteriesityksiä ja -päiviä ovat Pippuridino 23. syyskuuta, Koirakampaamo Villa Koiranen 14. lokakuuta ja Hotelli Home ja Hiipivä Hepuli 4. marraskuuta.

Tampere-talossa esiintyy syyskaudella myös suosittuja lastenyhtyeitä. Neljän dinosauruksen ja lohikäärmeen muodostama Hevisaurus rokkaa Isossa salissa sunnuntaina 26. marraskuuta. Räyhäkäs juraheviyhtye tekee hevimusiikkia lapsille ja lapsenmielisille. Yhtye on julkaissut kahdeksan studioalbumia ja palkittu kaksi kertaa parhaan lastenmusiikkilevyn Emmalla.

Toinen lapsiperheiden suosikkiyhtye on Mimmit, jonka tunnelmallinen Puhuri-joulukonsertti saapuu Pieneen saliin torstaina 7. joulukuuta. Konsertissa kuullaan sekä uusia että kaikille tuttuja talvi- ja joululauluja tuorein sovituksin. Mimmit on yksi Suomen tunnetuimmista lastenmusiikkiyhtyeistä; yhtye on julkaissut yhdeksän levyä ja tehnyt yli 850 konserttia Suomessa ja ulkomailla.

Joulun tunnelmaan johdattaa myös jo perinteeksi muodostunut Lumiukko-konsertti lauantaina 2. joulukuuta. Ison salin lavalle heijastuu rakastettu animaatioelokuva Lumiukko (The Snowman, 1982), joka perustuu Raymond Briggsin samannimiseen kuvakirjaan. Kirjalle uskollisesti elokuva kertoo pienen James-pojan ja Lumiukon seikkailun ilman sanoja. Howard Blaken säveltämän musiikin esittää Tampereen akateeminen sinfoniaorkesteri TASO johtajanaan Kimmo Tullila. Elokuvan koskettavan tunnusmelodian ”Walking in the Air” laulaa myöhemmin julkaistava poikasopraano Pirkanpojat-kuorosta.

Pirkanmaan koululaisten syyslomalla lokakuun 18. päivänä Pienessä salissa esiintyy etenkin perheen someikäisen jälkikasvun suosikkiviulisti ONEVIOLIN, joka tekee uniikilla konseptillaan cover-versioita ajankohtaisista hittikappaleista käyttäen vain yhdellä viululla tuotettuja ääniä. Talent Suomi -ohjelmasta tutun artistin videot ovat keränneet TikTokissa ja YouTubessa kymmeniä miljoonia katselukertoja. Artistinimen takaa löytyy vaasalaislähtöinen viulisti ja tuottaja Pekka Niemi, joka on opiskellut viulunsoittoa yhdessä maailman arvostetuimmista yliopistoista, Lontoon Royal College of Musicissa.

Tampere-talo tarjoaa lapsiperheille tekemistä myös kesäkaudella. Koko perheen interaktiivinen Dinosaurukset-kesänäyttely on esillä Sorsapuistosalissa 1.7.–13.8. Näyttely sisältää liikkuvia ja äänteleviä dinosaurushahmoja, toiminnallisia puuhapaikkoja ja uusinta VR-teknologiaa. Mukana ovat dinosaurusten kuningas tyrannosaurus rex, jättimäinen diplodocus, lentolisko pteranodon, viekas velociraptor sekä monet muut vanhat ja uudet tuttavuudet.

Lastentapahtumien liput ovat nyt myynnissä Tampere-talon ja Lippu.fin lipunmyyntikanavissa. Tutustu lasten ja nuorten tapahtumiin tarkemmin täällä.

