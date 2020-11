Tampereen joulu on tunnelmallinen ja turvallinen

Koiramäessä tonttukouluillaan, joululounailla herkutellaan ja kulttuuria on tarjolla moneen makuun.

Tampereen ja lähiseudun yritykset ovat onnistuneet luomaan joulunkin aikaan turvallisia aktiviteetteja ja joulun tunnelmaa kaupunkiin saapuville. Tampereen tunnelmallinen joulutori avautuu tänä vuonna vaiheittain lauantaista 28.11. alkaen. Joulutorilla on kiinnitetty erityistä huomioita asiakkaiden ja myyjien turvallisuuteen. Asiointi tapahtuu ulkoilmassa, käytäviä on levennetty ja käytössä ovat turvapleksit, korttimaksut sekä maskisuositus. Jouluostoksia voi lisäksi tehdä esimerkiksi Ratinan kauppakeskuksen suojissa tai paikallisissa pikkupuodeissa kaupungin design-kortteleissa.

Turvallista ja jouluista tarjontaa on myös kulttuuripuolella. Sorin Sirkuksen joulushow Soilu vie katsojat talvisiin tunnelmiin ja jännittäviin tilanteisiin kesyttömän ja arvaamattoman luonnon armoille. Tampereen Teatterin perinteinen Saiturin joulu taas kertoo tarinan hyvyydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Näytelmän voi katsoa tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös livestriimauksena. Perheen pienimmille Teatteri Mukamaksen Joulu on jo ovella –esitys johdattelee joulun tunnelmaan lasten iloisten joululaulujen myötä. Joulumusiikkia kuullaan myös G Livelabissa, jossa Jesse Kaikurannan Jazzy Christmas –konsertti ja Eva + Manu Christmas Special tarjoavat vaihtelua perinteisille joulukonserteille.

– Tampere tarjoaa tänäkin vuonna tunnelmallisia jouluelämyksiä niin aikuisille kuin perheen pienemmille. Yritykset ovat tehneet Tampereen seudulla valtavia panostuksia turvallisuuteen ja pyrkivät näin takaamaan elämyksiä asiakkaille. Mahdollista on myös hankkia yrityksiltä lahjakortteja ja kokea elämykset myöhemmin tukien näin parhaillaan vaikeita aikoja läpikäyviä yrityksiä. Ensi vuosi näyttää vieläkin haasteellisemmalta matkailu- ja tapahtumayritysten näkökulmasta, kertoo Visit Tampereen kumppanuus- ja markkinointijohtaja Noora Heino.

Maistuvaa joulua ja hyviä löylyjä!

Herkuttelu kuuluu jouluun ja myös joulun odotukseen. Tamperelaiset jouluherkut löytyvät kaikki yhden katon alta Tampereen Kauppahallista. Maisteluun kannattaa ottaa ainakin Kauppahallista löytyvät Pyynikin munkit, Tallipihan Suklaapuodin suklaat ja Nygrenin kalatiskin herkut, unohtamatta lukuisia moneen makuun sopivia lounasravintoloita.

Joululounaalle suuntaavalle on runsaasti vaihtoehtoja aina upean Finlaysonin Palatsin joululounaasta Ravintola Kajon, Periscopen, Ravitsemisliike Aistin ja Vaihmalan Hovin joululounaisiin.

Maailman saunapääkaupunkina Tampereella ja tamperelaisilla on erityinen suhde joulusaunaan. Lempeitä löylyjä on luvassa niin Saunaravintola Kuuman savusaunassa kuin Rauhaniemen perinteikkäillä lauteilla.

Mukavia ulkoilusäitä on riittänyt ja päiväretkelle luontoon pääsee Tampereella helposti. Jos Kintulammi on jo tuttu, kannattaa tutustua Kaupin alueeseen ja poiketa Niihaman majalle. Majalla on nuotiopaikkoja, luontopolkuja, suunnistusmaastoa ja kahvila.

Tonttukoululaiset huomio!

Koiramäen joulussa Särkänniemessä tonttuillaan ja odotetaan joulua tänä vuonna ensi kertaa järjestettävässä Tonttukoulussa. Koiramäen joulussa on otettu turvallisuudessa jo kesän ja syksyn aikana hyväksi havaitut keinot käyttöön. Asiakaskapasiteettia on rajoitettu ja lipun lisäksi tarvitaan päiväkohtaisen paikkavaraus, joka tehdään varausjärjestelmän kautta. Turvavälien pitämisestä on huolehdittu ja asiakastiloissa on maskisuositus. Lisäksi asiakkaiden ja henkilökunnan useimmin koskemat pinnat on päällystetty viruksia ja bakteereja tuhoavalla valokatalyysipinnoitteella.

Lue lisää Tampereen seudun joulusta Visit Tampereen –joulusivuilta.