Tampereen Kannen areena on nyt Nokia Arena

Tampereen Kannen areena ja Nokia ovat tänään allekirjoittaneet viisivuotisen yhteistyösopimuksen sisältäen option viiden vuoden jatkosopimuksesta. Sopimuksen myötä joulukuussa 2021 valmistuva areena on tästä päivästä alkaen Nokia Arena. Vuosittain jopa miljoonaa kävijää palveleva Nokia Arena on rakennettu Tampereen keskustan välittömään läheisyyteen ja se on yksi Euroopan moderneimmista monitoimiareenoista.

Nokia Arena avautuu yleisölle joulukuussa 2021 mahdollistaen vierailijoille innovatiiviset digitaaliset kokemukset ja tapahtumat, maailmanluokan urheilu-, kulttuuri- ja viihdetapahtumista konferensseihin. Areenalla on panostettu vahvasti tapahtumien elämyksellisyyteen ja digitaalisuuden tuomaan lisäarvoon. Nokia Arenaa ympäröivälle alueelle rakentuu kattava palvelutarjonta, johon kuuluu muun muassa laadukas hotelli ja ravintolamaailma. Nokia Arena on myös vuoden 2022 jääkiekon MM-kisojen päänäyttämö. ”Olemme ylpeitä tämän historiallisen yhteistyön julkistamisesta. Nokian tarina sai alkunsa täällä Tampereella 156 vuotta sitten ja Suomella ja Tampereella on edelleen tärkeä rooli Nokian teknologiajohtajuuden varmistamisessa. Elämyksellisyyden ja digitaalisuuden merkitys niin fyysisissä kuin virtuaalisissa kohtaamisissa tulee muuttumaan merkittävästi 5G-teknologian tuomien mahdollisuuksien myötä. Nokia Arena tulee olemaan edelläkävijä musiikin, urheilun ja liike-elämän kohtaamisissa ja ennen kaikkea, se on suomalaisen osaamisen näyteikkuna maailmalle”, sanoo Nokian Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän johtaja ja Suomen maajohtaja Tommi Uitto. “Tämä on hieno hetki meille. Olemme erittäin ylpeitä yhteistyöstä ikonisena brändinä ja teknologiajohtajana tunnetun Nokian kanssa. Nokialla on pitkä historia koko Tampereen ja Suomen teknologiaosaamisen kehittämisessä. Meille oli tärkeää löytää kumppani, joka jakaa visiomme ja arvomme. Lisäksi halusimme, että kumppanilta löytyy näkemystä uusien teknologioiden hyödyntämisestä ja kävijäkokemuksen kehittämisestä. Nokiassa yhdistyvät nämä kaikki”, toteaa Nokia Arenan toimitusjohtaja Marko Hurme. Elisa ja Nokia rakentavat Nokia Arenalle 5G-verkon, joka luo pohjan tapahtumaelämyksen kehittämiselle ja kattaa sekä tapahtumatuottajille että yleisölle suunnattuja Nokian uusimpaan teknologiaan pohjautuvia 5G-palveluja. 5G-teknologian pienempi viive ja kasvanut verkon kapasiteetti tuovat uusia mahdollisuuksia katsojakokemuksen kehittämiseen.

