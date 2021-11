Tampereen Kannen areena tukee perheitä jouluna – ruokakassikeräys verkossa ja joulutapahtuma 18.12.

Korona-aika on tuonut erilaisten avustusten piiriin aiempaa enemmän myös lapsiperheitä. Kaikilla ei ole mahdollisuutta osallistua maksullisiin joulutapahtumiin. Areenan JOULU -tapahtuma vastaa tähän tarpeeseen. Perheille suunnattu maksuton tapahtuma antaa mahdollisuuden kokoontua yhteen iloisissa merkeissä jouluisten tarjottavien ja erilaisten ohjelmapisteiden, kuten liikunnan ja askartelun, parissa.

”Olemme merkittävä uusi toimija kaupungissa ja haluamme toimia osaltamme yhteiskuntavastuullisesti. Lauantaina 18.12. järjestettävä Areenan joulu on tästä ensimmäinen konkreettinen esimerkki. Haluamme, että taloudellisesta tilanteesta riippumatta kaikilla on mahdollisuus päästä nauttimaan areenan tunnelmasta. On mahtavaa, miten Tampereen kaupunki ja seurakunnat sekä koko areenan ekosysteemi ovat lähteneet mukaan tekemään yhdessä hyvää aidosta auttamisen ilosta!” Tampereen Kannen areenan myyntijohtaja Elina Tikkakoski kertoo.

Tampereen seurakuntien ruoka-apu on hankalassa tilanteessa, kun EU lopettaa toistaiseksi ruoka-apunsa. Elintarvikkeita riittää jaettavaksi enää helmikuun loppuun asti. Joulujuhlan lisäksi areena on Moro-lehden kanssa vauhdittamassa Ruokapankin ruokakassikeräystä sekä avoimen verkkokeräyksen että yhteistyökumppaneidensa kautta.

Yhteistyökumppanit löytyivät luontevasti

Kun Tampereen Kannen areena etsi yhdessä Tampereen kaupungin kanssa sopivaa yhteistyökumppania ja samalla oikeaa reittiä tapahtuman kohdeyleisön tavoittamiseksi, Tampereen seurakunnat ja Ruokapankki tuntuivat luontevilta yhteistyötahoilta. Pastori Merja Halivaara Tampereen ev.lut seurakuntien kehityspalveluista on iloinen yhteistyöstä.

”Areenan joulu osaltamme lähti liikkeelle siitä, kun Tampereen Kannen areenan yhtiö ehdotti seurakunnille yhteistyötä joulutapahtumaan liittyen. On mahtavaa, että Tampereella eri tahot voivat lyödä osaamisensa yhteen ja tuottaa siten iloa ja apua asukkaille. Tampereen Kannen areenan kanssa on hienoa päästä yhteistyöhön. Siellä on aidosti haluttu etsiä auttamisen keinoja ja panostetaan joulutapahtumaan. Tapahtuman ovet ovat avoinna perheille ilman huolta siitä, onko rahaa pääsylippuihin, joulupuuroon ja ohjelman seuraamiseen. Toivottavasti kaikki kohderyhmän perheet löytävät paikalle”, Halivaara toivoo.

Tapahtuma järjestetään korona-turvallisesti ajankohtaisten suositusten mukaisesti. Areenalla on väljät tilat, tehokas ilmanvaihto ja ohjelmaa on porrastettu alkamaan tasatunnein. Tilaisuudessa suositellaan maskien käyttöä, huomioidaan turvavälit ja saatavilla on käsidesiä. Tapahtuma on syrjinnästä ja häirinnästä vapaa ja sen halutaan olevan kaikille turvallinen. Myös esteetön saapuminen on huomioitu.

Päivittyviä tietoja tapahtuman sisällöistä löytyy Facebook-tapahtumasta ja Instagram-tililtä @areenanjoulu. Ruokakassikeräyksen lahjoituksia otetaan vastaan osoitteessa areenatampere.fi/areenanjoulu ja MobilePaylla numerossa 48075. Halukkaat Areenan JOULU -tapahtuman yhteistyökumppanit voivat ottaa yhteyttä osoitteeseen yhdessahyvaa@areenatampere.fi.

Yhdessä hyvää tekemässä:

Akun Tehdas

Eezy Oy

KASKI Agency

Kotimaanapu

NoHo Partners

Ransu Ry / Panu Raipia

Tampereen Kannen areena

Tampereen kaupunki

Tampereen ev. lut. seurakunnat

Tampereen Ilves / Ilves-Hockey Oy

Tappara / Tamhockey Oy

Tapahtuman ikuistaa kuvaaja Miikka Varila

Lisätietoja

Tuottaja, Areenan JOULU -hyväntekeväisyystapahtuma

Kristiina Paananen

yhdessahyvaa@areenatampere.fi

+358 40 837 7002

Tampereen kannen areena

Myyntijohtaja

Elina Tikkakoski

elina.tikkakoski@areenatampere.fi +358 50 321 4640