Tampereen Kannen areenalle maailmanmittakaavassa uniikki LED-kaukalo

Vepe Beta NextGen -jääkiekkokaukalo tuo ensimmäisenä kaukalon pelipintaan digitaaliset LED-näytöt. Näytöt tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia visuaalisen ilmeen, efektien ja viihdyttävyyden kannalta.



”Staattisiin printtimainoksiin verrattuna liikkuva kuva ja muuttuva sisältö mahdollistavat mitä moninaisempia sisältöjä niin mainostamisen kuin itse pelitapahtuman kannalta. Lisäksi kaukalon näytöt tukevat muita monitoimiareenan tapahtumia mahdollistaen näkyvää ja kohdennettua sisältöä tapahtumakohtaisesti juuri sille yleisölle ja siihen hetkeen kuin on tarkoitus. Ratkaisu muuttaa niin mainostajien, seurojen kuin areenaorganisaation toimintaa ja tuottaa lisäarvoa kaikille osapuolille”, Vepe Oy:n toimitusjohtaja Antti Terkomaa kertoo.

Tampereen Kannen areenan digitaalisen liiketoiminnan päällikkö Jussi Maaniitty on innoissaan kaukalon näyttötekniikasta. ”On mahtavaa toimia pioneerina uudelle tekniikalle ja mikä parasta, suomalaiselle innovaatiolle. Käytössämme on kaukalo, jonka rooli osana tapahtumia poikkeaa kaikesta aiemmasta. Tämä antaa tapahtumatuottajille ainutlaatuiset mahdollisuudet koko maailmassa. Mainoskäytön lisäksi saamme luotua led-kaukalon avulla jotakin uniikkia. Se voi tarkoittaa erilaisia tunnelmia tapahtumiin, vaikkapa revontulet illallisgaalaan”, hän visioi.

Patenttihakemus vetämässä

Kyseessä on teknologisesti haastava ja poikkeuksellinen tuote. Vaikka LED-näyttöjä käytetään tänä päivänä monissa paikoissa, on jääkiekkokaukalo kovien iskujen, taklausten ja osumien kannalta rankka ympäristö. Tampereen Kannen areenan kaukalossa LED-näytöt on uusien ratkaisujen myötä pystytty asentamaan lähes pelipintaan kiinni, mikä takaa hyvät optiset ominaisuudet ja katselukokemuksen suuren hallin jokaiselle paikalle. Suunnittelun ja kehityksen lähtökohtana on ollut nykyaikainen joustokaukalo, joka on laadukas, käyttäjäystävällinen ja turvallinen sekä pelaajien että muiden käyttäjien kannalta. ”Led-näyttöjen yhdistäminen näin suuressa mittakaavassa joustavaan kaukalon laitarakenteeseen kestävästi on ollut haaste, mutta Vepe Beta NextGen -kaukalossa nämä asiat on pystytty ratkaisemaan. Tuotteelle on haettu patenttia”, kertoo Terkomaa.

Ilves ja Tappara mukana hankinnassa

Tutkimus- ja tuotekehitystyö on ollut pitkä ja intensiivinen, mutta suomalaisen osaamisen avulla lopputuloksena on syntynyt maailman ensimmäinen jääkiekkokaukalo, joka sisältää yli 160 metriä LED-näyttöä integroituna moderniin joustokaukaloon.



”Suuret kiitokset hankkeen osalta tulee esittää Tampereen Kannen areenan organisaatiolle, SRV:lle ja seuroille Tamhockey Oy (Tappara) ja Ilves-Hockey Oy (Ilves) siitä, että he ovat luottaneet Vepen osaamiseen ja että heillä on ollut rohkeutta lähteä tällä hankinnalla ensimmäisenä maailmassa suoraan jääkiekkomaailman kehityksen kärkeen”, Terkomaa kiittää.



”Koemme olevamme etuoikeutettuja saadessamme kotikaukaloomme uusinta teknologiaa joka saralla. Vepen toimittama led-kaukalo tuo meille uusia ansaintamahdollisuuksia sekä eritoten kokonaisvaltaisen ottelutapahtuman hyödyntämiseen sopivaa näyttöpintaa”, kommentoi Ilves Hockey toimitusjohtaja Risto Jalo.

”Tämän innovatiivisen ratkaisun myötä Tampereen Kannen areenan kaikki näyttöpinnat ovat digitaalisia. Se mahdollistaa meille näyttöjen luovan ja joustavan käytön sekä markkinoinnissa että ottelutapahtuman elävöittämisessä”, toteaa Tamhockeyn toimitusjohtaja Mika Aro.

Vepe Oy on kehittänyt ja valmistanut jääkiekkokaukaloita edelläkävijänä Suomessa vuodesta 1976 ja tuonut joustokaukalot ensimmäisenä Eurooppaan vuoden 2011 Tukholman MM-kisoihin. Kehitystyö saa jatkoa, kun Tampereen Kannen areena ja Vepe Beta NextGen -jääkiekkokaukalo toimivat MM-kisojen päänäyttämönä toukokuussa 2022.