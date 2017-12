Tampereen taivas värjäytyy uudenvuoden aattona upealla ilotulituksella Ratinassa klo 21.50 alkaen

Tamperelaisyritykset järjestävät jälleen perinteikkään Timantteja Taivaalla -ilotulituksen uudenvuoden aattoiltana 31.12. Ratinan suvannossa. Yhteistyössä toteutettava tapahtuma järjestetään tänä vuonna jo seitsemännen kerran peräkkäin.

Alkava vuosi otetaan tuttuun tapaan Tampereen keskustassa säihkyvästi vastaan ilotulituksesta nauttien. Tempausta on luotsannut alusta saakka ravintola-alan konkari Teemu Aaltonen yhteistyössä lukuisten paikallisten yritysten kanssa. Tällä kertaa mukana ovat muun muassa tietotekniikkaratkaisuja tarjoava Decens Oy, ravintolayhtiö Restamax Oyj, ravintolatapahtumasivusto Tampereelle.fi, ravintolat Poro ja Tillikka sekä Mainostoimisto Haippi.

- Timantteja Taivaalla -tapahtuman takana olevat toimijat haluavat yhteisvoimin kiittää asiakkaitaan vuodesta 2017 ja ilahduttaa uudenvuoden juhlijoita tällä näyttävällä esityksellä, samalla elävöittäen talvisin melko vähäisellä käytöllä olevaa Ratinan suvannon aluetta. Tätä on ollut joka vuosi ilo tehdä tamperelaisten yritysten kanssa yhteen hiileen puhaltaen. Lisäksi ilotulitus on vieläpä hieno tapa kruunata Suomen arvokas juhlavuosi, Aaltonen kommentoi.



Aatosta saa täyden ilon irti täydentämällä iltaa erilaisilla ravintolaelämyksillä.



- Suurin osa ravintoloistamme sijaitsee kävelymatkan etäisyydellä Ratinasta ja niihin on vielä nopeimmille muutamia illallispaikkoja jäljellä. Ilotulituksen jälkeen juhlaa pääsee jatkamaan lukuisissa lähettyviltä löytyvissä yökerhoissamme, ruokaravintoloiden linjajohtaja Tanja Virtanen Restamaxilta vinkkaa.



Suositus saapua paikalle julkisilla – TKL lisää bussivuoroja

Jotta ilotulitusta pääsee ihastelemaan parhailta paikoilta, juhlijoita suositellaan saapumaan paikalle ajoissa ja ruuhkien välttämiseksi julkisia kulkuneuvoja käyttäen. Tampereen seudun joukkoliikenne lisää uudenvuoden ilotulituksen myötä ylimääräisiä linja-autovuoroja tapahtumaan saapuville. Lisätietoa aikatauluista löytyy osoitteesta www.aikataulut.tampere.fi. Ilotulitus alkaa 31.12. klo 21.50.

