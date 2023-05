Tampereen Tesoman koulun 6 A Hese-kisafinaalin voittoon

Hesburger panostaa henkilöstön ammatilliseen kehittymiseen 19.1.2023 10:28:35 EET | Tiedote

Ravintola-alan työvoimapula on heijastunut myös Hesburgerin toimintaan, mutta vaikutukset ovat olleet onneksi lyhytaikaisia. Korona-aikana ravintola-alalta on poistunut Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n arvioiden mukaan jopa 10 000 työntekijää. Hesburger on vastannut haasteeseen panostamalla työn sujuvuuteen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.