Tampereen yliopisto, THL ja Suomen Akatemia ovat mukana uudistamassa eurooppalaisia sote-järjestelmiä

Mihin taiteilijaa tarvitaan? kysyy Jussi Lahtinen tekoälyteoksellaan 7.3.2023 13:56:42 EET | Tiedote

Taidekone laittaa ajattelemaan tekoälyn roolia luovassa työssä. Kuka oikeastaan on taiteilija tekoälyn tuottaessa loputtomasti uusia versioita jo tehdyistä taideteoksista? Kuvataiteilija Jussi Lahtinen halusi nähdä mitä tapahtuu, kun hän luovuttaa koneelle valmiita taideteoksiaan. Lahtisen Urban AI Art testaa uuden teknologian mahdollisuuksia ja on itsenäinen taideteos, jonka kuvavirtaa voi pian seurata internetissä. Teos on valmistunut osana tekoälyn mielikuvia tutkivaa Tampereen yliopiston tutkimushanketta.