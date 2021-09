Tamperelaispanimo jälleen Suomen arvostetuin olutbrändi

Arvostetuin olutbrändi-kategoriassa oli mukana panimoita, joiden tuotteita on myynnissä Suomessa. Pyynikin käsityöläispanimo päihitti jälleen kilpailijansa kaikissa kolmessa mittarointikategoriassa: kuluttajatyytyväisyydessä, yleisessä arvostuksessa sekä suositteluissa.

Pyynikin käsityöläispanimon, tunnetaan myös nimellä Pyynikin Brewing Company, arvostus on kasvanut jatkuvasti tuotannon ohella. Alkuvuodesta tamperelaispanimo teki historiansa suurimman hankkeen aloittamalla oluiden ja muiden juomien valmistuksen myös Viron Haljassa. Tämä nosti Pyynikin tuotantokapasiteetin 30 miljoonan litraan vuodessa. Tuotanto Haljalassa mahdollistaa Tampereen tuotannon keskittymisen artesaanioluisiin sekä uuden maailman trendeihin.

- Meitä pitkään vaivannut kapasiteettiongelma on nyt ohitse. Vihdoinkin pystymme vastaamaan kysyntään täysipainoisesti, kertoo panimon perustaja Tuomas Pere.

Kiinnostus Pyynikin tuotteita kohtaan on kasvussa ulkomailla. Uusia vientiavauksia on käynnissä useampaan maahan. Viime vuonna arvostettu talouslehti Financial Times listasi Euroopan nopeimmin kasvavat yritykset. Lehden FT 1000-listan mukaan tamperelaispanimo oli Euroopan nopeimmin kasvava panimo-alan yritys.

- Pitkäjänteinen työ Pyynikin brändin eteen on kantanut hedelmää. Kaikkien osa-alueiden pitää toimia, jotta tähän päästään. Olen erittäin ylpeä koko panimon porukasta. Tämä on meidän kaikkien ansiota! Suuri kiitos myös päivittäistavarakaupoille sekä ihmisille, jotka arvostavat meidän oluita ja juomia, kertoo panimon markkinointipäällikkö Veikko Sorvaniemi