Tamperelaispanimo rakastaa Turkua!

Tamperelainen Pyynikin Brewing Company valmisti oluen rakkaudenosoituksena Turulle. Aiemmin panimo on tehnyt oluita Tampereen kaupunginosille. Tämä on ensimmäinen kerta kun teemaoluen kohteena on toinen kaupunki.

Pyynikin Loves Turku -olut (kuva: Jarmo Hyytiä)

Vanhemmat sukupolvet muistavat, että Tampereen ja Turun välillä on historian saatossa ollut kilpailua ja nahinaa. Nämä ajat ovat kuitenkin takana, mutta uskomukset eripurasta elävät vahvoina varsinkin Turun ja Tampereen ulkopuolella.

- Varsinkin pääkaupunkiseudulla elää yhä vahvana uskomus, että tamperelaiset ja turkulaiset eivät pidä toisistaan. Tämähän on ihan täyttä höpöjuttua. Mehän rakastamme Turkua ja turkulaisia ja siksi teimme tämän oluen, kertoo panimon markkinointipäällikkö ja Turku-suhteista vastaava Veikko Sorvaniemi.

Panimon Turku- ja tuotekehitysryhmä mietti pitkään mikä olisi sopiva olut Turulle. Monien ehdotusten ja kokeilujen jälkeen lager valikoitui parhaaksi vaihtoehdoksi. Lager on maailman suosituin oluttyyli ja perinteinen olut. Myös Turku on täynnä perinteitä sekä hienoa kulttuuria. - Tulimme siihen tulokseen, että paras olut olisi raikas lager. Se maistuu niin maalla kuin merellä. Kunhan korona hellittää niin suuntaan Aurajoen rantaan nauttimaan Turusta. Ja Funikulaarin kyytiin pitää päästä, sellaista ei ole täällä Tampereella, jatkaa Sorvaniemi. Tamperelaispanimo aikoo myös jatkossa valmistaa erikoiseriä. Aiemmin se on ollut haastavaa, vaikka halua on ollut, koska kapasiteetti Tampereella ei ole riittänyt. Panimo on hankkimassa mittavaa panimoa Viron Haljalasta, joka poistaa kapasiteettiongelmat. - Käynnissä oleva osakeanti on osoittanut, että meillä on paljon ystäviä Turussa. Ja istuu meidän panimon hallituksessakin ihka aito ja mukava turkulainen, nauraa Sorvaniemi

Pyynikin Loves Turku -olut (kuva: Jarmo Hyytiä)
Pyynikin markkinointipäällikkö ja Turku-suhteista vastaava Veikko Sorvaniemi. (Kuva: Jarmo Hyytiä)