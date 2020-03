Tamperelaispanimo varautuu koronavirukseen

Euroopan nopeimmin kasvavaksi panimoksi listattu Pyynikin Brewing Company varautuu nopeilla toimenpiteillä koronaviruksen aiheuttamiin riskeihin. Alkavilla toimenpiteillä turvataan toimitusvarmuus asiakkaille. Panimo alkaa myös lisäämään C-vitamiinia oluisiinsa kevätkauden ajan.

Tamperelainen Pyynikin Brewing Company valmistautuu turvaamaan toimintansa ylläpitämisen tehokkaana mahdollisten koronaviruksen aiheuttamien haittojen varalta.

Panimo on ohjeistanut henkilökuntaansa, siirtänyt sovitut tapaamiset sekä tapahtumat panimolla myöhemmäksi, sekä varautunut raaka-aineiden saamisen ja laitteiston huoltotoimenpiteiden ylläpitoon. Panimo on luonut suunnitelman miten mahdollinen työ- ja toimintakyky ylläpidetään. Tarkoituksena on turvata panimoyrityksen kasvun jatkuminen sekä juomien saatavuus kuluttajille.

Panimo peruu kaikki ryhmävierailut tehtaalla sekä henkilökunnan työmatkat alkaen ensi viikon maanantaista lähtien. Sovitut vierailut pyritään siirtämään myöhempään ajankohtaan tai Tampereen keskustassa sijaitsevaan Pyynikin Brewhouse -panimoravintolaan, joka palvelee kaikkia asiakkaitaan normaalisti.





"Jouduimme myös siirtämään kansainväliselle talous- ja olutmedialle suunnatun tapahtuman, jossa meidän oli tarkoitus kertoa miten olemme saavuttaneet Euroopan kasvavimman panimon aseman. Terveys on tärkeintä", toteaa Tuomas Pere.

Tamperelaispanimo alkaa myös välittömästi lisätä oluihinsa C-vitamiinia 200 milligrammaa litraa kohden. Tällä ei ole vaikutusta oluen makuun ja sillä on myös oluen säilyvyyttä parantava vaikutus. C-vitamiinia lisätään myös panimon muihin tuotteisiin kuten siideriin, lonkeroihin, limonadeihin ja vichyyn. Pyynikin oluiden ulosmyyntihintaan lisäys ei tule vaikuttamaan.

"Ajatus syntyi kun ajattelin miten me voisimme vastata kuluttajien toiveisiin ja tarpeeseen saada C-vitamiinia. Olut on osa päivittäistä ruokakulttuuria ja ihmisten arkipäivää. Mahdollista sairastumisriskiä esimerkiksi koronavirukseen C-vitamiini ei poista. Tärkeätä on muistaa hyvä käsihygienia, oikea yskimistapa ja noudattaa viranomaisohjeita", kertoo olutmestari Tuomas Pere.