Tamperelaispanimo vastaa koronaepidemian haasteisiin - juomia jopa kotiovelle

Tamperelainen Pyynikin Brewing Company ryhtyi nopeisiin toimenpiteisiin ja turvaa tuotteidensa saatavuuden noin 7000 osakkaalleen. Virolaisen yhteistyökumppanin kautta osakkaat voivat tilata panimon juomia kotiovelleen sekä noutopisteille turvallisesti ja laillisesti.

Koronavirusepidemia aiheuttaa suomalaiselle panimotoiminnalle suuria haasteita. Ravintolatoiminnan vähentyminen on ajanut panimoita ikävään tilanteeseen, sillä ravintolat ovat merkittävä tulonlähde pienpanimoille. Menetetyn ravintolamyynnin paikkaaminen on erittäin vaikeaa, sillä toisin kuin muualla Euroopassa, suomalaiset pienpanimot eivät saa etämyydä olutta kotimaassaan.

- Aloitimme yhteistyön virolaisen kumppanin kanssa. Osakkaamme voivat tilata juomiamme kotiovelle tai noutopisteelle heiltä. Kaikista tuotteista maksetaan tietysti asiaankuuluvat verot Suomeen. Tällä hetkellä toimitukset ovat vain osakkaillemme, kertoo Pyynikin Brewing Companyn perustaja Tuomas Pere.

Virolaisen yhteistyökumppanin kauppaan tulee myyntiin myös muiden suomalaisten pienpanimoiden oluita. Ensimmäisenä tulee kuopiolaisen Iso-Kallan panimon Groteski-olut, joka palkittiin viime vuonna Suomen parhaana oluena. Toisten panimoiden mukanaoloon haetaan vielä verottajan tulkinta asiasta. Voimmeko ja kuinka tällaisessa asiassa tehdä yhteistyötä toisten panimoiden kanssa.

- Toivottavasti etämyynti on sallittua joskus myös täällä Suomen maaperällä. Tämä on epäreilu tilanne, me kotimaiset panimot olemme eriarvoisessa asemassa ulkomaalaisiin nähden, joille etämyynti on sallittua. Myös ruokakaupoille tulisi antaa mahdollisuus lisätä alkoholipitoiset juomat kotiin kuljetuksiin. Tällä yhteistyökuviolla haluamme näyttää, että on tämä vähän hölmöläisen hommaa viedä juomat ensin Viroon ja sitten raahata ne takaisin Suomeen, toteaa Tuomas Pere.

Financial Times julkaisi maaliskuun alussa FT1000-listan, jossa oli listattuna tuhat Euroopan nopeimmin kasvavaa yritystä. Pyynikin Brewing Company löytyi listalta ainoana panimona.

- Maaliskuu oli melkoinen vuoristorata. Kuun alussa Financial Times listasi meidät Euroopan nopeimmin kasvavaksi panimoksi. Pari viikkoa siitä niin koronavirus pysäytti maailman. Onneksi Suomessa laitettiin asiat nopeasti rullaamaan ja tukitoimet käyntiin. Me saimme melko nopeasti Business Finlandilta tukirahoitusta, aloitimme tehostamaan myyntiä, kehittämään verkkokauppatoimintoja, aikaistimme muutamien uutuustuotteiden lanseerausta ja käynnistimme muita tukioperaatioita. Palkkasimme useamman henkilön lisää hanketta varten, samoin satsasimme reilusti markkinointiin, kertoo Tuomas Pere

Koronavirustilanteesta huolimatta Pyynikin Brewing Company katsoo luottaen tulevaisuuteen. Käynnissä on toukokuun loppuun asti jatkuva osakeanti, jonka avulla panimo siirtyy uusiin isompiin tiloihin ja kasvattaa tuotantokapasiteettiaan.

- Panimon alkuvuosina tulipalo meinasi lopettaa panimon toiminnan. Selvisimme siitä kriisistä ja selviämme myös tästä. Nyt on oiva tilaisuus liittyä panimon osakkaaksi ja päästä mukaan myös tähän juomien kuljetuspalvelurinkiin. Ennestään vahva osakaspohja auttaa meitä ja käynnissä olevan osakeannin kautta olemme saaneet lisää resursseja. Yhteisön voima korostuu tällaisina hetkinä, toteaa Tuomas Pere.