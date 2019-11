Tapaa uudet professorit: datatiedettä, uusia antibiootteja ja koulutuseroja

Helsingin yliopiston 17 uutta professoria kertoo yleistajuisesti omien tieteenalojensa keskeisistä kysymyksistä keskiviikkona 4. joulukuuta.

Mikä ilmiö yhteiskunnassamme kaipaa lähempää tarkastelua? Mitkä tieteenalat ovat nyt ajankohtaisia ja mitä niissä tutkitaan? Mikä voisi olla tieteen seuraava läpimurto?



Tule kuuntelemaan Helsingin yliopiston uusien professorien tervetuliaisluentoja keskiviikkona 4.12. klo 14.00 Luennot pidetään tänä vuonna Kumpulassa Exactumissa, osoitteessa Pietari Kalmin katu 5. Yleisöluennoilla professorit esittelevät tieteenalansa ja tutkimuksensa tärkeimmät kysymykset 20 minuutissa. Luentoja on mahdollista seurata myös suorina videolähetyksinä.



Ohjelmaan ja professoreihin voi tutustua osoitteessa https://www.helsinki.fi/fi/ihmiset/uudet-professorit

Uudet professorit ja heidän luentojensa aiheet



Professori Joseph Gagnon, Special education: Inclusion in American and Finnish Schools: The Neglect of Youth with Mental Disorders and Behavioral Difficulties

Professori Tuomas Heikkilä, Kirkkohistoria: Edessä loistava menneisyys – Kirkkohistoria ratkaisee ihmisyyden arvoituksia

Professori Risto Hotulainen, Koulutuksen arviointi: Koulutuksen arviointi osana osaamis- ja oppimistutkimusta

Professori Markus Jokela, Mielenterveyden tutkimus: Mielenterveys sosiaaliepidemiologian näkökulmasta

Professori Suvi Keskinen, Etniska relationer: Racism and colonial legacies in multicultural Nordic societies

Professori Mikko Koivisto, Tietojenkäsittelytiede: Voimmeko luottaa koneelliseen päättelyyn?

Professori Sangita Kulathinal, Statistics: Some thoughts about bears, humans, and statistics

Professori Risto Kunelius, Viestintä: Media ja demokratia: uuden paradigman aika?

Professori Salla Kurhila, Vuorovaikutuslingvistiikka: Vuorovaikutuslingvistiikka ja työpaikkavuorovaikutus

Professori Tea Lallukka, Lääketieteellinen sosiologia: Elintapojen sosiaalinen eriarvoisuus

Professori Jukka K. Nurminen, Tietojenkäsittelytiede: Tekoäly tutkimuksesta tuotantoon - koneoppimisjärjestelmien rakentamisen haasteita

Professori Mikko Pakarinen, Lasten kirurgia: Miten lastenkirurgia pelastaa lapset myös tulevaisuudessa?

Professori Minna Pöyhönen, Perinnöllisyyslääketiede: Harvinaiset perinnölliset kasvainalttiusoireyhtymät

Professori Karri Silventoinen, Sosiaaliset terveyserot: Terveellinen yhteiskunta

Professori Päivi Tammela, Farmaceutisk biologi: Farmaceutisk biologi i utveckling av nya antimikrobiella läkemedel

Professori Thomas Wallgren, Filosofi: Det modernas kris – förnuftets kraft

Professori Sirpa Wrede, Sociologi: Ojämlikhet, socialt medborgarskap och professionalism