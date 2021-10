Tapaturmien torjuntaa laiminlyödään työpaikoilla 

”Tavoitteena valvonnalla ja kampanjalla on, että tapaturmavaaralliset työpaikat havahtuvat huomioimaan omassa toiminnassa olevia tapaturmavaaroja sekä ymmärtävät ja hallitsevat työtapaturmien torjunnan menettelytapoja, joilla tapaturmia voidaan estää. Suurin osa sattuvista työtapaturmista voitaisiin estää tavoitteellisilla työturvallisuustoimenpiteillä”, kertoo ylitarkastaja Janne Laakkonen.

Tämän vuoden aikana hankkeen tiimoilta on tehty elokuun loppuun mennessä 690 työsuojelutarkastusta, joissa työnantajille on annettu 946 velvoitetta lainsäädännön vastaisista puutteista. “Tarkastukset on suunnattu työpaikoille, joissa on sattunut aiemmin tapaturmia tai joissa katsotaan olevan kohonnut riski tapaturmien sattumiselle. Velvoitteiden määrästä voidaan päätellä, että työpaikoilla on vielä paljon tehtävää onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäisemisessä”, ylitarkastaja Laakkonen sanoo.

Työsuojeluvalvonnan havaintoja tarkemmin tarkastellessa huomataan, että esimerkiksi työn vaarojen selvittämis- ja arviointikäytännöissä on paljon parannettavaa. Aiheeseen liittyen on annettu 150 velvoitetta. Myös koneiden ja työvälineiden työturvallisuudessa on ollut melko paljon huomauttamista, samoin kuin työntekijöiden perehdyttämisessä ja kemiallisten tekijöiden hallinnassa.



Työsuojelutarkastuksilla on tehty myös positiivisia havaintoja. ”Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on kunnossa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikilla työpaikoilla”, toteaa ylitarkastaja Janne Laakkonen.

Työsuojeluviranomaiset muistuttavat, että työtapaturmien torjunnan tulisi olla osa normaalia työpaikan toimintaa. Jokaisesta tapaturmasta aiheutuu merkittävät inhimilliset sekä taloudelliset seuraukset. Liian usein käy niin, että asiaan herätään vasta sitten, kun vahinko on jo sattunut.

(Päivitetty 5.10. klo 9.44 tekstin alkuun Tapaturmavakuutuskeskuksen ennusteen tuoreet luvut.)