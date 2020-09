Tarja Halonen – Erään aktivistin tarina ilmestyy 12.10.2020

Erään aktivistin ja monen järjestön tarina sodanjälkeisen Suomen rakentamisesta.

Koskettava tarina Tarja Halosen pitkästä urasta kansalaisjärjestöissä ja miten se on muovannut hänen ajatteluaan. ”Jos jokin on väärin, pitää tehdä työtä, että asiat muuttuvat paremmaksi”, opetti jo Halosen äiti tyttärelleen.



Sata vuotta sitten Suomi oli köyhä ja jakautunut maa, mutta Tarja Halosen sukupolvi tahtoi siitä paremman. Harva tietää, miten Halonen ja muut aktivistit kulisseissa, eivät median otsikoissa, muuttivat Suomea.



Tarja Halonen – Erään aktivistin tarina kertoo maamme ensimmäisen naispresidentin elämän mittaisesta työstä globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Joskus työstä on tullut kiitosta, usein ei.



Katri Merikallio on vapaa toimittaja ja tietokirjailija, joka työskenteli pitkään Suomen Kuvalehdessä. Aiemmin Merikallio on kirjoittanut kirjat Miten rauha tehdään – Ahtisaari ja Aceh ja yhdessä Tapani Ruokasen kanssa Martti Ahtisaaren tarinan Matkalla.



Tervetuloa seuraamaan suoraa lähetystä kirjan julkistamistilaisuudesta maanantaina

12.10.2020 klo 14-15.

Peter Nyman haastattelee Tarja Halosta ja Katri Merikalliota:

https://www.youtube.com/watch?v=LQ4RrQ9fqGM&feature=youtu.be



