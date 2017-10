Tarjonnan kasvu kasvattaa kauppakeskusten osuutta vähittäiskaupassa

Suomalaisten kauppakeskusten kävijämäärä ja kokonaismyynti jatkoivat reipasta kasvuaan vuoden kolmannella neljänneksellä. Edellisen vuoden lukuihin verrattuna kävijämäärä kasvoi 3,0 ja kokonaismyynti peräti 5,6 prosenttia.

Kauppakeskusten kokonaismyynnin kasvua selittää ennen kaikkea pääkaupunkiseudun uusi kauppakeskustarjonta. Laajennukset huomioon ottaen pääkaupunkiseudun kauppakeskusten kokonaismyynti kasvoi peräti yli 9 prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä. Vertailukelpoiseen kauppakeskuskantaan nähden kokonaismyynti kasvoi pääkaupunkiseudulla kolme prosenttia. Muiden suurten kaupunkiseutujen kauppakeskusten myynti kasvoi 1,6 prosenttia, ja muualla Suomessa myynti hieman supistui.

Viimeisten 12 kuukauden aikana Tilastokeskuksen koko vähittäiskauppaa kuvaavan liikevaihtoindeksin nousu on ollut hivenen kauppakeskusten kokonaismyynnin kehitystä voimakkaampaa niin kutsutussa like-for-like, eli vertailukelpoisen kannan seurannassa. Kauppakeskustarjonnan kasvun ansiosta entistä suurempi osuus koko vähittäiskaupasta kuitenkin kulkee kauppakeskusten kautta, eli koko kauppakeskuskannan myynti kasvaa huomattavasti muuta vähittäiskauppaa ripeämmin.

Kahviloiden ja ravintoloiden myynti jatkoi reipasta kasvuaan. Myös niiden osuus kauppakeskusten tilankäytöstä ja kokonaismyynnistä kasvaa jatkuvasti. Kaupan eri aloista kasvu oli vahvinta sisustamisen ja kodintarvikkeiden sekä kauneuden ja terveyden toimialoilla. Päivittäistavaran ja tavaratalojen sekä pukeutumisen toimialojen kokonaismyynnin muutos kipusi koko aineistossa kannan kasvun ansiosta positiiviseksi, mutta jatkoi vertailukelpoisessa aineistossa lievää laskuaan.

Tulokset perustuvat Suomen Kauppakeskusyhdistyksen julkaisemaan myynti- ja kävijäindeksiin, johon tiedot on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy. Kuukausitason myyntejä ja kävijätietoja on seurattu neljännesvuosittain vuodesta 2011 lähtien. Myynti- ja kävijäindekseillä edistetään Suomen kauppakeskusmarkkinan läpinäkyvyyttä sekä tarjotaan markkinatietoa kauppakeskusjohtamisen tueksi. Uusimmassa päivityksessä on mukana 38 kauppakeskusta, joka kattaa noin 80 prosenttia koko toimialan kokonaismyynneistä sekä liiketilaneliöistä ja antaa siten kattavan kuvan koko toimialan kehityksestä.

Pääkaupunkiseudun kauppakeskukset: ESPOO Ainoa, Entresse, Iso Omena, Sello, HELSINKI Arabia, Citycenter, Columbus, Forum, Galleria Esplanad, Itis, Kaari, Kamppi, Ristikko, Ruoholahti, VANTAA Jumbo, Myyrmanni

Muiden suurten kaupunkiseutujen keskukset: JYVÄSKYLÄ Forum, KEMPELE Zeppelin, KUOPIO Matkus, LAHTI Karisma, Trio, RAISIO Mylly, TAMPERE Duo, Koskikeskus, TURKU Hansa, Skanssi, YLÖJÄRVI Elo

Muun Suomen keskukset: HYVINKÄÄ Willa, HÄMEENLINNA Goodman, KOTKA Pasaati, KOUVOLA Veturi, LAPPEENRANTA IsoKristiina, MIKKELI Stella, PORI IsoKarhu, Puuvilla, ROVANIEMI Sampokeskus, SALO Plaza, TORNIO Rajalla På Gränsen