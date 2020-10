Tarkasta talvirenkaat ajoissa

Rengasfoorumi: Riittävän syvät urat, eheä nastoitus ja nuori ikä tekevät talvirenkaasta turvallisen. Talvi ei välttämättä pääse yllättämään autoilijaa, kun omien talvirenkaiden kunnon käy läpi rauhassa jo nyt, kun talvirenkaita ei vielä tarvita

Talvesta ei ole vielä tietoakaan, ja se on talvirenkaita silmällä pitäen paras mahdollinen asia. Nyt on nimittäin hyvä hetki tarkastaa, missä kunnossa omat talvirenkaat ovat.

”Tärkeimmät tarkastuskohteet ovat urien syvyys, nastarenkaissa nastojen kunto, renkaiden ikä sekä kulumisen tasaisuus”, turvallisuuskampanja Rengasfoorumiin kuuluvan Autonrengasliiton puheenjohtaja Jarmo Nuora tiivistää.

Tieliikennelain mukaan talvirenkaiden pääurien on oltava vähintään 3 mm syvät, mutta renkaan toiminnan kannalta urasyvyyttä on hyvä olla vähintään 5 mm.

Nastarenkaissa nastat on hyvä käydä läpi ja tarvittaessa myös laskea. Neljän renkaan sarjassa parhaan ja huonoimman renkaan nastamäärän ero saa olla enintään 25 prosenttia. Toisin sanoen, jos nastoja kovasti puuttuu, on syytä suunnata rengaskaupoille.

”Nastasta on katsottava, että se nousee riittävän ylös, on napakasti kiinni ja että lumi- ja jääpintaan pureutuva nastapiikki on erotettavissa, Nasta kuluu käytössä, mutta jos rengas kuluu tasaisesti, nastat yleensä kestävät renkaan käyttöiän ajan.”

Aika ja suola syövät renkaan ominaisuuksia

Paras työkalu renkaan urasyvyyden mittaamiseen on työntömitta. Jos sellaista ei löydy, voi apuna käyttää kahden euron kolikkoa. Sen hopeareunus on 4 mm paksuinen, eli jos reunus uppoaa reilusti uraan, on ura riittävän syvä.

”Urasyvyys on talvirengaskaudella tärkeää erityisesti sohjokeleillä. Liian matala ura ei ohjaa sohjoa renkaan alta pois, ja auto ajautuu hallitsemattomaan sohjoliirtoon.”

Nastojen ja urien kunto on renkaan kuntoarviossa vasta puolet. Renkaalla on enimmäiskäyttöikä, jonka loppuessa kumiseos haurastuu ja sen ominaisuudet heikkenevät. Renkaan kokonaisiäksi suositellaan enintään kymmenen vuotta valmistusajankohdasta tai kuuden vuoden käyttöä.

Valmistusajankohta selviää renkaan kyljestä DOT-merkinnän yhteydestä.

”Renkaan yleiskunnon tarkastaminen on aina tarpeen, sillä täydellinen mittari valmistusajankohta ei ole. Ajan lisäksi rengasta kuluttavat esimerkiksi teiden suola ja muut kemikaalit.”

Jos omat tarkastajantaidot arveluttavat, on hyvä suunnata asiantuntevaan rengasliikkeeseen tarkistuttamaan renkaat. Hyvä hetki talvirengaskaupoille on ennen kiireisen vaihtosesongin alkua.

”Nyt ruuhkia ei renkaanvaihdossa vielä ole, joten liikkeillä on hyvin aikaa perehtyä asiakkaan tarpeisiin. Tässä asiassa ennakointi kannattaa, niin on hyvät renkaat alla, kun talvirengaspakko talvikelien tullessa alkaa.”

Epätasainen kuluminen paljastaa aurauskulmat

Urien ja nastojen ohessa tarkastettavien kohteiden listalle kuuluvat renkaiden kulumat. Kun rengasta katsotaan kohtisuoraan edestä, pitäisi renkaan molempien ´olkapäiden´ olla kulunut yhtä tasaisesti.

Jos kuluma on toispuolista, taustalla on usein auton auraus- eli ohjauskulmien virhe.

”Rengasliikkeissä sitä tulee vastaan paljon. Tieverkostomme on monin paikoin huonokuntoinen ja nykyiset autojen pyörän tuennat ovat entistä herkempiä erilaisille iskuille. Etenkin teräväreunaiseen monttuun tai jalkakäytävän reunaan ajaminen saattavat aiheuttaa ohjauskulmien muuttumisen.”

Nelipyöräsuuntaus eli aurauskulmien säätö on osaavassa rengasliikkeessä tunnin työ. Virhe kannattaa korjata rengasvaihdon yhteydessä aina.

”Aurauskulman virhe heikentää auton käsiteltävyyttä sekä liikenneturvallisuutta ja kasvattaa polttoaineen kulutusta. Jos virhettä ei korjata, ovat uudetkin renkaat pian pilalla.”

Kuljettaja vastaa oikeista renkaista

Tieliikennelaki uudistui kesällä. Uusi laki siirtää vastuuta hyväkuntoisista ja keliin sopivista renkaista autoilijalle entistä enemmän, ja myös niin sanottu talvirengaspakko on nyt aiempaa pidempi.

Tulevana talvena autossa on käytettävä talvirenkaita 1.11.2020 – 31.3.2021 välisenä aikana aina kelin niin vaatiessa.

”On muistettava, että vastuu hyväkuntoisista ja keliin sopivista renkaista on aina kuljettajalla, ei ajoneuvon omistajalla”, Nuora sanoo.

Näin tarkastat renkaasi

Tarkasta ajoissa. Jos renkaat tarvitsee uusia, pääset rauhassa ostoksille, kun rengasliikkeissä on hyvin tilaa. Mittaa urasyvyys. Laki vaatii 3 mm urat, mutta 5 mm urilla rengas toimii, kuten valmistaja on suunnitellut. Huomioi tasaisuus. Tarkasta kulutuspinta koko pinnan alueelta. Jos renkaat kuluvat epätasaisesti, ohjauskulmat on syytä tarkastaa ja korjata osaavassa rengasliikkeessä. Selvitä ikä. Katso renkaan kyljen DOT-merkinnästä, milloin rengas on valmistettu: esimerkiksi 0919 merkitsee vuoden 2019 viikkoa numero 9. Renkaan turvallinen maksimikäyttöikä on kymmenen vuotta valmistuksesta tai kuusi vuotta käyttöä. Pyydä apua. Omien renkaiden tunteminen on kuljettajan tehtävä, mutta kaikkea ei tarvitse osata itse. Jos renkaiden kunto arveluttaa, käänny Autonrengasliiton jäsenyritysten puoleen.

Rengasfoorumi