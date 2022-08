Tarmo Kunnaksen uutuuskirja kertoo kaiken, mitä Nietzschestä ja tämän ajattelusta tulisi tietää!

Tarmo Kunnaksen teos Nietzsche ajattelijana – Aamuruskosta epäjumalten hämärään on puoli vuosisataa kestäneen Nietzsche-tutkimuksen synteesi, joka luo kokonaiskuvan filosofin ajattelusta.

Kirja käsittelee Nietzschen käsitystä totuudesta, traagista optimismia, ihmiskuvaa, modernin sivilisaation kritiikkiä, käsitystä taiteesta, suhtautumista onneen, historiaan ja uskontoon. Ajattelija oli kuitenkin kaikkein merkittävin moraalisena uudistajana: hänen moraalinsa ei kuitenkaan edusta vain yhtä suuntaa. Hän ei ollut vain radikaali kumouksellinen vaan idealistinen moralisti.

Kun ajattelijaa on tulkittu myös poliittisesti, Kunnaksen teos pohtii hänen suhdettaan eri poliittisiin suuntiin ja myös fasismiin. Väärien tulkintojen välttämiseksi Nietzsche on ymmärrettävä ajattelijaksi, joka käyttää kieltä runoilijoiden tapaan, metaforisesti, allegorisesti ja symbolisesti. Nietzschen tutkimuksessa usein laiminlyöty komiikan taju nousee teoksessa vahvaksi tarkastelun kohteeksi.

Kunnas kuvaa ja analysoi myös Nietzschen arvoituksellista rakkauselämää, minkä lisäksi kirjassa pohditaan Nietzschen vaikutusta myöhempiin ajattelijoihin ja kirjailijoihin kuten Martin Heideggeriin.

Kirjailijasta

Tarmo Kunnas on toiminut Helsingin, Pariisin ja Jyväskylän yliopistoissa professorina ja Suomen Ranskan Instituutin ensimmäisenä johtajana Pariisissa. Hän on Euroopassa eturivin Nietzsche-tutkija. Hän on käsitellyt teoksissaan aikaisemmin uskonnon, moraalin, pyhyyden ja pahuuden olemusta ja kirjoittanut myös älymystön suhteesta fasismiin. Hänen teoksiaan on käännetty useille kielille.